Das war … Kalenderwoche 20/2026

Das Kampfsystem in Final Fantasy, Neues von den Stellar-Blade-Machern, Turbulenzen bei Nintendo und die KI-Frage bei Capcom haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Nach den Videos der Woche haben wir noch zwei Reviews und zwei weitere Specials für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII setzt beim Kampfsystem auf Action. Laut Director Naoki Hamaguchi war diese Wahl unvermeidlich, wie auch andere moderne Spiele zeigen würden. Hier können die Meinungen natürlich auseinandergehen.

Mit Stellar Blade ist Shift Up ein großer Erfolg gelungen. Neben der Fortsetzung werkelt man derzeit an Project Spirits, dazu soll es noch in diesem Jahr erste Details geben. Man darf gespannt sein!

Bei Nintendo ist die Aktie derzeit unter Druck. Es gibt Sorgen zur Zukunft der Nintendo Switch 2 und wegen den steigenden Kosten. Wie gewohnt lässt sich Nintendo bei kommenden Spielen noch nicht vollständig in die Karten blicken und die hohen Speicherpreise bereiten Sorgen.

Wie geht man am besten mit KI um? Capcom hat diese Frage nun für sich beantwortet. Im Zentrum steht dabei Effizienz und Produktivität, der KI-Einsatz soll sich auf Routineaufgaben konzentrieren. Menschliche Kreativität will man dabei aber nicht ersetzen.

Vor den Sommer-Gaming-Events gibt es nicht mehr so viele konkrete Ankündigungen. Bandai Namco nannte jedoch immerhin den Veröffentlichungstermin von Captain Tsubasa 2: World Fighters (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Zudem gibt es zum Anime-Projekt zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) Einblicke mit deutschen Texten. Auch das Action-RPG Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC) haben wir nach längerer Zeit wieder einmal gesehen. Nächste Woche erscheint Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2), hier versuchte Nintendo nochmals den Appetit zu steigern. Ins Schaufenster stellte Cygames einmal mehr die neuen Inhalte für Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC). Falls ihr sie noch nicht kennt, wurden auch mehrere Charaktere für die kommende Switch-2-Version von Tales of Arise gezeigt.

Die Tekken-Legende Katsuhiro Harada hat unterdessen bei SNK Unterschlupf gefunden. Gut finanzieren konnte sich bei Kickstarter Soverain (Switch, PC), das rundenbasierte RPG setzt auf Pixel-Grafik. Nächste Woche geht bei Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) Version Luna VII an den Start, des Weiteren gibt es bei Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) ab sofort neue Inhalte. Bei Nintendo Switch Online gab es mehrere Verstärkungen für Virtual Boy. Orchestrale Eindrücke erreichten uns zu Pokémon Wind und Welle (Switch 2), hört euch das Main Theme an. Interessierte können sich außerdem noch eine Grafik-Analyse zur Switch 2 ansehen.

Damit sind wir auch schon bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Mit dem Japan-Setting konnten wir uns Forza Horizon 6 (Xbox Series, PC) (zum Testbericht) nicht entgehen lassen. Uns hat insbesondere gefallen, dass die japanische (Auto)-Kultur nicht zu kurz kommt. Klare Empfehlung! Im Weltraum fürchten könnt ihr euch mit Directive 8020 (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Der nächste Dark-Pictures-Ableger bringt wiederum den genialen Multiplayer-Modus, welcher zum Koop-Filmabend lädt.

In einem Special haben wir auf die zahlreichen Easter Eggs von Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) geschaut. Dabei geht es munter durch die Geschichte von Anime, Comics und Games.

In einer Kolumne ging es zudem um die mittlerweile in die Jahre gekommene Unreal Engine 4. Das stellt auch für die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII ein Problem dar.