Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok stellt weitere neue Helden und Inhalte vor

Die Vorbestellungen für Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sind ab sofort angelaufen. Das Spiel ist in einer Standard-Edition für 59,99 Euro und einer Special-Edition für 79,99 Euro erhältlich.

Die Special Edition enthält zusätzlich zum Hauptspiel noch das „Endless Ragnarok Special Pack“ mit speziellen Charakterfarben für Captain, Id und Sandalphon sowie Items zum Freischalten von Seofon, Tweyen und Sandalphon und weiteren Boni und DLCs.

BesitzerInnen von Granblue Fantasy: Relink können per Standard Upgrade Kit oder Special Upgrade Kit auf Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok upgraden.

Mit Fraux und Fediel werden zwei weitere spielbare Charaktere eingeführt, zuletzt hatte man uns Maglielle und Gallanza vorgestellt. Damit steigt die Zahl neuer Charaktere auf insgesamt sechs, während das gesamte Roster nun 29 spielbare Figuren umfasst. Als neuer Gegner tritt „The World“ (Kellen Goff / Atsushi Ono) auf, ein Arcarum-Wesen, das ursprünglich von den Astrals erschaffen wurde und ein eigenes Bewusstsein entwickelte.

Neue Beschwörungen, neuer Rogulike-Modus

Mit Endless Ragnarok werden außerdem Beschwörungen als neues System eingeführt, einige sind direkt steuerbar, andere verleihen passive Boni oder temporäre Buffs.

Der neue Conflux-Modus erweitert das Spiel um eine Solo-Erfahrung mit Roguelike-Elementen. SpielerInnen kämpfen sich durch zufällig generierte Areale, wählen nach jedem Abschnitt ihren weiteren Pfad und erhalten temporäre Power-ups, die den Verlauf eines Runs beeinflussen. Der Modus wird ab Kapitel 6 freigeschaltet und im Verlauf der Story weiter ausgebaut.

KäuferInnen von Endless Ragnarok oder eines Upgrade Kits erhalten zudem Bonusitems für die Mobile-, Browser- oder Steam-Version von Granblue Fantasy; genauere Details dazu folgen bald. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok erscheint am 9. Juli für PS5, Switch 2, PS4 und PC-Steam.

Der neue Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=3v–EoDTB5A

Neue Beschwörungen:

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames