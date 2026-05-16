In Genshin Impact – Version Luna VII nutzt ihr Hexerei im Kampf und bei der Schatzsuche

Im neuesten Update von Genshin Impact – Version Luna VII „Wahrheit zwischen den Seiten von Purana“ geht es nach Sumeru zurück. Das Reich der Weisheit gerät dabei zunehmend in Unruhen, während sich die Krise weiter zuspitzt.

Sumeru steht am Rande des Chaos. Zeitgleich taucht ein mysteriöser Gegner auf, der starke Ähnlichkeiten mit Il Dottore aufweist, obwohl dieser lange als besiegt galt. In den eskalierenden Konflikt werden unter anderem Collei, der König der Ibisse Thoth sowie Nicole und weitere bekannte Verbündete verwickelt.

Unterstützung gibt es vom Hexenzirkel, oder besser gesagt von Nicole Reeyn. Die Hexe mit Pyro-Fähigkeiten übernimmt eine unterstützende Rolle und kann sowohl Angriffsboni als auch Schilde für das gesamte Team bereitstellen. Auch außerhalb des Kampfes sind ihre Fähigkeiten nützlich und können euch den Weg zu nahegelegenen Schätzen zeigen.

Ebenfalls neu ist Lohen, ein Kryo-Charakter mit Stangenwaffe. Im Aktionsgebet der ersten Phase feiern Nicole und Prune ihr Debüt, während Durin zurückkehrt. In der zweiten Phase folgen Lohens Einführung sowie die Rückkehr von Mavuika.

Neben der Hauptgeschichte bietet Version Luna VII auch neue Events. Eine zeitlich begrenzte Aktion rund um Klees Minihexenzirkel bringt mehrere Minispiele ins Spiel, an denen unter anderem Qiqi, Yaoyao, Sayu und Prune teilnehmen. Als Belohnung winkt unter anderem das exklusive Waffenaussehen „Superstarker magischer Schlüssel“.

Gleichzeitig findet im Miliastra Wonderland ein Sportfest statt. Ergänzend dazu können Mannekins nun in ganz Teyvat posieren, um neue Fotomotive zu schaffen, während Bearbeitungstools und Assets weiter ausgebaut werden. Version Luna VII erscheint am 20. Mai und kann auf PlayStation 5, Xbox Series, PCs sowie Mobilgeräten gespielt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo