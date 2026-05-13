Es gibt heute doch schon Neuigkeiten zu Pokémon Wind und Welle – und sie klingen gut

Man kann über die Pokémon-Spiele sagen, was man möchte. Schwankende Qualität, technische Probleme oder umstrittene Designentscheidungen sorgen regelmäßig für große Diskussionen innerhalb der Community. Für viele Fans gilt eine Sache allerdings seit Jahren als große positive Konstante der Reihe: die Musik.

Genau daran möchte offenbar auch Pokémon Wind und Welle anknüpfen. Jetzt wurde ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das uns erstmals die Aufnahme des Main Themes zum kommenden Abenteuer zeigt.

The Pokémon Company veröffentlichte das Video nur wenige Tage nachdem eine Einschätzung von Pokémon-Insider Riddler Khu in der Community für Diskussionen sorgte. Demnach könnte es nämlich noch deutlich länger dauern, bis wir Pokémon Wind und Welle überhaupt wiedersehen. Nun, es hat doch nicht so lange gedauert, auch wenn das Behind-the-Scenes-Video zum Main Theme natürlich keine neuen Spielszenen zeigt.

NHK Symphony Orchestra spielt das neue Hauptthema

Das Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Orchesteraufnahme und zeigt das berühmte NHK Symphony Orchestra bei der Arbeit am Hauptthema des Spiels. Laut The Pokémon Company soll das Stück „den Beginn eines brandneuen Abenteuers“ symbolisieren.

Bereits jetzt vermittelt die Komposition den typischen Pokémon-Mix aus Abenteuergefühl, Aufbruchsstimmung und einer gewissen emotionalen Nostalgie, für die die Reihe seit Jahrzehnten bekannt ist. Wie gefällt euch das Main-Theme?

Pokémon Wind und Welle wurde erstmals während des diesjährigen Pokémon Day vorgestellt. Viele konkrete Informationen zum Spiel gibt es bislang allerdings noch nicht. Bei Amazon sind Pokémon Wind* und Pokémon Welle* allerdings schon vorbestellbar.

Das Video:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak