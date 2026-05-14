Persona-Maskottchen gibt sich die Ehre: Nintendo bringt mehrere seltene Spiele zurück

Nintendo hat die Bibliothek von Virtual Boy – Nintendo Classics erneut erweitert. Ab sofort stehen mit V-Tetris, Jack Bros., Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling und Vertical Force gleich mehrere weitere Titel zur Verfügung. In Japan wurde zusätzlich noch Virtual Fishing veröffentlicht.

Zum Spielen wird weiterhin eine Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft benötigt.

Mehrere Spiele erschienen damals nie im Westen

Besonders interessant dürfte für viele Fans vor allem Jack Bros. sein. Das Spin-off stammt von Atlus, also den Machern von Persona und Shin Megami Tensei. Mit dabei ist natürlich auch Serien-Maskottchen Jack Frost. Gleichzeitig besitzt das Spiel einen besonderen Stellenwert, da es damals der erste Ableger des Shin-Megami-Tensei-Universums war, der außerhalb Japans veröffentlicht wurde.

Auch andere Neuzugänge gelten heute als kleine Kuriositäten der Virtual-Boy-Geschichte. So erschien V-Tetris ursprünglich nie im Westen und sollte eigentlich eine Link-Kabel-Peripherie unterstützen, die letztlich nie veröffentlicht wurde – unter anderem wegen des kommerziellen Misserfolgs des Virtual Boy.

Mit Space Invaders Virtual Collection und Virtual Bowling schaffen es außerdem gleich zwei weitere Spiele erstmals offiziell in westliche Hände. Mit Vertical Force ist zudem ein Titel von Hudson Soft vertreten – dem Studio, das unter anderem für Bomberman bekannt wurde.

Bereits vor einiger Zeit stellte Nintendo außerdem eine Nachbildung des Virtual Boy sowie eine günstigere Karton-Version für die Nintendo Switch vor. Beide Varianten können exklusiv im Nintendo Store* vorbestellt werden. Zudem wurde ein neuer Trailer zur Erweiterung veröffentlicht.

Der Trailer:

Bildmaterial: Nintendo; Atlus, Jack Bros. via Mobygames