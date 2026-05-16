Der neue Trailer zu Yoshi and the Mysterious Book macht Appetit auf mehr

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Yoshi and the Mysterious Book veröffentlicht. Unter dem Titel „An Appetite for Discovery“ steht diesmal vor allem Yoshis berühmter Hunger im Mittelpunkt.

Der neue englischsprachige Trailer gewährt einen genaueren Blick auf die verschiedenen Kreaturen, denen Yoshi während seines Abenteuers begegnet – und natürlich auch darauf, was passiert, wenn er sie verschlingt.

Yoshis Fähigkeiten stehen im Fokus

Im Spiel landet eines Tages eine sprechende Enzyklopädie namens „Enzo“ auf der Insel der Yoshis. Dessen Seiten sind voller unbekannter Wesen, die erforscht werden wollen. Genau dafür springt Yoshi direkt in die geheimnisvolle Welt des Buches.

Wie der neue Trailer zeigt, können die verschiedenen Monster auf ganz unterschiedliche Weise „genutzt“ werden. Yoshi darf sie nicht nur verschlucken, sondern auch tragen, anspringen oder ihre besonderen Eigenschaften einsetzen. Manche Kreaturen lassen Blumen wachsen, andere erzeugen Blasen oder öffnen neue Wege.

Yoshi and the Mysterious Book erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2 am 21. Mai. Wir konnten das Spiel bereits selbst ausprobieren und schildern euch unsere Eindrücke in unserer Preview. Im Nintendo Store findet ihr das Spiel physisch* mit einigen Vorbestellerboni! Ein Blick auf die Gratis-Prämie, die direkt im Nintendo Store zusammen mit dem Spiel angeboten wird, lohnt sich außerdem.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo