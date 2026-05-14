Hotori, die betrunkene Hexe, unterstützt euch jetzt im „Anime-GTA“ Neverness to Everness

Neverness to Everness gibt euch ab sofort neue Inhalte – im neuen „Misty Tipsy Style“-Event könnt ihr die „Hexe der Zeit: Hotori“ ergattern. Dazu kommen Aurelia und Skia, die ebenfalls freigeschaltet werden können.

Mit etwas Aufwand sind auch die Gleiter-Lackierung „Orchid Breeze“, die Blizzard-V4-Lackierung „Autumn Haze“, das Outfit „Priceless Orchid“ für Hotori sowie die LaVelox-Lackierung „Golden Breeze“ erhältlich. Das Event ist zeitlich begrenzt bis zum 2. Juni freigeschaltet.

Die „Hexe der Zeit: Hotori“ ist die wohl unzuverlässigste Erwachsene, der man je begegnen kann. An einem gewöhnlichen Arbeitstag ist sie schon vormittags betrunken. Für die meisten ist sie als rätselhafte Besitzerin des Eibon-Antiquitätengeschäfts inmitten eines problematischen Stadtviertels bekannt – denn für mehr reicht das Geld nicht. Oft wird sie beim Ankauf von Antiquitäten übers Ohr gehauen. Ein paar Stunden später merkt sie dann meist, dass sie übers Ohr gehauen wurde, gerät in Rage und ertränkt ihren Frust im Alkohol.

Ihre Spezialfähigkeit ist das Stoppen der Zeit. Nicht nur in Kämpfen ist diese Fähigkeit nützlich. Fans fanden bereits heraus, dass die Fähigkeit beim Bankraub sogar noch mal etwas nützlicher ist – sei es, um sich Zeit zu verschaffen, unerkannt zu looten, zu flüchten oder sich nach dem entdeckt werden zu verstecken.

Außerdem ist sie eine schlechte Verliererin: Man munkelt, dass sie selbst bei einem Spiel von Schere, Stein Papier die Zeit anhält, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Nevereness to Everness ist kostenlos auf PCs, PlayStation 5 und Mobilgeräten spielbar.

Der neue Trailer:

NTE Hotori EP丨Out of Sync

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio