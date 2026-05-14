In wenigen Tagen erscheint Tales of Arise für Switch 2 und Bandai Namco drückt aufs Gaspedal

Mitten in die Gerüchte um das nächste „Tales of“-Remaster platzte Bandai Namco kürzlich mit einer ganz offiziellen Sache. Tales of Arise erscheint nämlich noch für Nintendo Switch 2 und daran erinnerte man jetzt mit einem ersten Charakter-Trailer, der sich Alphen widmete.

Aber Tales of Arise bietet natürlich noch viel mehr Charaktere und die Tage bis zur Veröffentlichung der „Switch 2“-Version kann man inzwischen an zwei Händen abzählen. Also drauf aufs Gaspedal! Unten seht ihr die Charakter-Trailer zu Shionne, Rinwell, Law und Kisara.

Die neue Portierung wurde beim Partner-Showcase von Nintendo im Februar angekündigt und war eine von mehreren neuen Umsetzungen für die inzwischen stärkere Hybridkonsole von Nintendo. Bandai Namco selbst steuert unter anderem noch Digimon Story: Time Stranger bei.

Das immer noch aktuelle „Tales of“ hat sich mehr als drei Millionen Mal verkauft und ging auch schon im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus an den Start. Falls ihr das Spiel immer noch nicht gespielt habt oder tatsächlich noch einmal „on the go“ spielen wollt, bekommt ihr die „Switch 2“-Version am 22. Mai 2026.

Die DLC-Erweiterung ist dabei enthalten, wie uns der vollständige Titel Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition verrät. Apropos enthalten: Das kann man von den Daten auf der Cartridge der Handelsversion leider nicht behaupten. Tales of Arise erhält eine Game Key Card. Bei Amazon* werdet ihr fündig.

Shionne:

Rinwell:

Law:

Kisara:

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco