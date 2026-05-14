Capcom über den Einsatz von generativer KI in der eigenen Entwicklung

In ihrem aktuellen Geschäftsbericht geht Capcom nicht nur auf aktuellen Zahlen ein, sondern auch auf langfristige Wachstumsstrategien, welche die Effizienz und Produktivität in der Spiele-Entwicklung steigern sollen. Dazu soll generative KI eingesetzt werden.

Bereits letztes Jahr hatte der Technikdirektor Kazuki Abe angedeutet, dass Capcom KI einsetzt, um den Ideenfindungsprozess für Umgebungsobjekte zu beschleunigen. Auf der Investorenkonferenz im Februar 2026 ging das Unternehmen etwas näher darauf ein und erklärte, dass keine KI-generierten Assets in den Videospielen implementiert werden.

„Andererseits planen wir, die Technologie aktiv einzusetzen, um Effizienz und Produktivität in der Entwicklung zu steigern – aktuell testen wir Ansätze in Grafik, Sound und Programmierung“, hieß es in der Zusammenfassung der Fragen und Antworten.

KI in der Spiele-Entwicklung

Im aktuellen Bericht schreibt das Unternehmen, dass es generative KI gezielt nutzt, um die Effizienz und Produktivität der Prozesse in der Spiele-Entwicklung zu steigern. Dazu investiert Capcom verstärkt in die Erforschung von Technologien. Neben der eigenen Spiel-Engine gehört dazu auch die Anpassung an neue Technologien wie KI, um die nachhaltige Erweiterung der Produktpipeline sicherzustellen.

KI soll dabei nicht menschliche Kreativität ersetzen, sondern als Werkzeug betrachtet, um Routineaufgaben im Entwicklungsprozess zu vereinfachen. Dadurch soll die Zeit für Aufgaben verringert werden, um den EntwicklerInnen mehr Freiraum für kreative Arbeit zu geben und die Schaffung von „echtem Mehrwert“.

Dabei listet Capcom konkrete Anwendungsbereiche auf. So soll KI-Unterstützung unter anderem in der Entwurfserstellung und Forschung für neue Projekte, in der Nutzeranalyse und in der Qualitätssicherung, beispielsweise durch Fehlerprüfungen, zum Einsatz kommen. Zudem soll sie administrative Aufgaben in Meetings erleichtern, wie das Erstellen von Besprechungsnotizen.

via Capcom (1), (2), Bildmaterial: Capcom