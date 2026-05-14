Capcom über den Einsatz von generativer KI in der eigenen Entwicklung

In ihrem aktuellen Geschäftsbericht geht Capcom nicht nur auf aktuellen Zahlen ein, sondern auch auf langfristige Wachstumsstrategien, welche die Effizienz und Produktivität in der Spiele-Entwicklung steigern sollen. Dazu soll generative KI eingesetzt werden.
Bereits letztes Jahr hatte der Technikdirektor Kazuki Abe angedeutet, dass Capcom KI einsetzt, um den Ideenfindungsprozess für Umgebungsobjekte zu beschleunigen. Auf der Investorenkonferenz im Februar 2026 ging das Unternehmen etwas näher darauf ein und erklärte, dass keine KI-generierten Assets in den Videospielen implementiert werden.
„Andererseits planen wir, die Technologie aktiv einzusetzen, um Effizienz und Produktivität in der Entwicklung zu steigern – aktuell testen wir Ansätze in Grafik, Sound und Programmierung“, hieß es in der Zusammenfassung der Fragen und Antworten.
KI in der Spiele-Entwicklung
Im aktuellen Bericht schreibt das Unternehmen, dass es generative KI gezielt nutzt, um die Effizienz und Produktivität der Prozesse in der Spiele-Entwicklung zu steigern. Dazu investiert Capcom verstärkt in die Erforschung von Technologien. Neben der eigenen Spiel-Engine gehört dazu auch die Anpassung an neue Technologien wie KI, um die nachhaltige Erweiterung der Produktpipeline sicherzustellen.
KI soll dabei nicht menschliche Kreativität ersetzen, sondern als Werkzeug betrachtet, um Routineaufgaben im Entwicklungsprozess zu vereinfachen. Dadurch soll die Zeit für Aufgaben verringert werden, um den EntwicklerInnen mehr Freiraum für kreative Arbeit zu geben und die Schaffung von „echtem Mehrwert“.
Dabei listet Capcom konkrete Anwendungsbereiche auf. So soll KI-Unterstützung unter anderem in der Entwurfserstellung und Forschung für neue Projekte, in der Nutzeranalyse und in der Qualitätssicherung, beispielsweise durch Fehlerprüfungen, zum Einsatz kommen. Zudem soll sie administrative Aufgaben in Meetings erleichtern, wie das Erstellen von Besprechungsnotizen.
4 Kommentare
"Dabei soll KI-Unterstützung unter anderem in der Entwurfserstellung und Forschung für neue Projekte (...) zum Einsatz kommen."
Aber setzt da nicht normalerweise auch der kreative Prozess bereits an?😅
Die Firmen können erzählen was sie wollen. Ist alles Marketinggeschwafel und Kleinreden der Thematik. Sie sind alle durch die Bank gewinngetrieben, natürlich werden sie alle das Zeug einsetzen. Am Ende wird alles gleich aussehen, sich gleich spielen und die Plots werden immer wiederkehren.
Ich kann KI oder AI nicht mehr hören... hahh
Genau das wäre die richtige Methode. Leider kann man den Unternehmen halt nichts glauben.
Hiermit hat man sich wieder direkt der vorherigen Aussage widersprochen. Nutzeranalyse, Qulaitätsicherung (solange auch ein Mensch noch drüber schaut) sind ja noch gute Einsatzgebiet. Aber zum einen ist de Ideenfindung ja einer der Kreativsten Phasen in der Entwicklung der Spiele und zum anderen habe ich große Bedenken was die Richtigkeit der Forschung angeht (muss man echt hoffen das Capcom niemals historischen Titel Entwickelt).
Also am Ende wieder das typische Marketing Bla bla und sie werden genau wie die anderen ihre Kreativität für Seelenlose Gewinnmaximierung aufgeben. Ich hoffe zumindest das Capcom nicht ganz so heuchlerisch ist und zumindest angibt in welchen Spielen sie KI benutzen, damit ich die meiden oder gebraucht/mit Key kaufen kann, da ich mit mein Geld lieber echte Kunst unterstützen möchte.