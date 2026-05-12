„Stellar Blade“-Macher geben Update zum mysteriösen Project Spirits

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts machte Shift Up den Fans nicht nur Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit Stellar Blade, sondern gab auch einige Details zum bisher noch recht mysteriösen Project Spirits bekannt.

Das im Mai 2024 erstmals als Project Witches vorgestellte Spiel soll JRPG- und Anime-Fans glücklich machen und hofiert seit Juni 2025 als Project Spirits. Seit November wissen wir, dass es von Tencent tatkräftige Unterstützung gibt.

Noch in diesem Jahr will Shift Up erste Details zum Spiel preisgeben, wie man verrät. Derzeit komme die Entwicklung des Spiels, das man als den „nächsten Flaggschiff-Titel“ von Shift Up positioniert, gut voran. Gestützt werde das Projekt „durch ein effizientes Kostenmanagement“ und „einen gut strukturierten Entwicklungsprozess“, was wohl eher an die Adresse von Investoren denn Fans geht.

Project Spirits wird laut der koreanischen Website ThisIsGame als Subculture Game beschrieben, das sich insbesondere an ein Nischenpublikum mit einer Vorliebe für Anime-Ästhetik und Otaku-Kultur richtet. Inhaltlich basiert das Spiel auf dem Konzept der „Eastern Fantasy“, das als zentrales Thema die Gestaltung der Spielwelt prägt, wie Automaton Media berichtete.

Project Spirits wird erstmals mit der aktuellen Unreal Engine 5 entwickelt, während man für Stellar Blade noch auf die Unreal Engine 4 setzte. Diese bietet zwar nicht die grafischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5, läuft dafür aber in der Regel performanter.

via Gematsu, Bildmaterial: Project Spirits, Tencent, Level Infinite, Shift Up, Yongxing Interactive