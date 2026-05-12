„Stellar Blade“-Macher geben Update zum mysteriösen Project Spirits

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts machte Shift Up den Fans nicht nur Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit Stellar Blade, sondern gab auch einige Details zum bisher noch recht mysteriösen Project Spirits bekannt.
Das im Mai 2024 erstmals als Project Witches vorgestellte Spiel soll JRPG- und Anime-Fans glücklich machen und hofiert seit Juni 2025 als Project Spirits. Seit November wissen wir, dass es von Tencent tatkräftige Unterstützung gibt.
Noch in diesem Jahr will Shift Up erste Details zum Spiel preisgeben, wie man verrät. Derzeit komme die Entwicklung des Spiels, das man als den „nächsten Flaggschiff-Titel“ von Shift Up positioniert, gut voran. Gestützt werde das Projekt „durch ein effizientes Kostenmanagement“ und „einen gut strukturierten Entwicklungsprozess“, was wohl eher an die Adresse von Investoren denn Fans geht.
Project Spirits wird laut der koreanischen Website ThisIsGame als Subculture Game beschrieben, das sich insbesondere an ein Nischenpublikum mit einer Vorliebe für Anime-Ästhetik und Otaku-Kultur richtet. Inhaltlich basiert das Spiel auf dem Konzept der „Eastern Fantasy“, das als zentrales Thema die Gestaltung der Spielwelt prägt, wie Automaton Media berichtete.
Project Spirits wird erstmals mit der aktuellen Unreal Engine 5 entwickelt, während man für Stellar Blade noch auf die Unreal Engine 4 setzte. Diese bietet zwar nicht die grafischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5, läuft dafür aber in der Regel performanter.
via Gematsu, Bildmaterial: Project Spirits, Tencent, Level Infinite, Shift Up, Yongxing Interactive
7 Kommentare
Project Witches als Begriff existiert nicht mehr, wurde zu Spirits umbenannt.
Kim Hyung-tae ist ein top Künstler. Kann mich noch am Magna carta 2 auf der xbox 360 erinnern. Seine Zeichnungen und Designs sind Balsam für meine Augen.
Stellar blade wurde sicher hauptsächlich der schönen Eve wegen gekauft. Dass sich dahinter auch noch ein sehr gutes Spiel verbirgt ist/war ein großer Grund zur Freude. Deshalb denke ich dass Project spirits ebenfalls passen wird. Solange man kein gacha Spiel daraus macht, sondern einen soliden Action - bzw RPG Titel bin ich fix an Bord. Freue mich auf erste Bilder und bewegtes Material.
Danke Kaiserdrache xD
Wir meinen aber beide das selbe.
Bin auch sehr gespannt. Ich mochte den ersten Teil und wenn man hier im 2. Teil noch auf die Kritikpunkte eingeht (vor allem was Story und Charaktere angeht) dann kann das wirklich gut werden. Meine einzige sorge ist dadurch das aus irgendein lächerlichen Grund versuchen mit China zu konkurrieren so Ki Verrückt geworden sind. Sollte da was rauskommen (wird wahrscheinlich es erstmal verheimlicht) würde ich es wohl leider nicht unterstützen.
Muss sagen das ich so eine Aussage immer als Beleidigung gegenüber des Spiels und auch der Käuferschaft sehe. Klar Eve hat vielen Optisch gefallen (ich gehöre eher zu denen wo es nicht so war, da mir das Koreanische Schönheitsideal nicht so gefällt, ist mir einfach zu künstlich), aber das was das Spiel so besonders macht war ja das gute Gameplay und nicht ein Sexy Hauptcharakter. Natürlich ist mir aber auch klar das Eve das Marketing absolut getragen hat, aber wenn es am Ende dann 50er und 60er Bewertungen bekommen hätte wäre es trotzdem baden gegangen. Schließlich gibt es genug Sexy Spiele da draußen die halt null erfolgreich sind. da es keine guten Spiele sind.
Man muss es dann aber auch trennen. In der News geht es ja nicht um Stellar Blade 2 sondern dieses Projekt, woran Tencent finanziell beteiligt ist. Denn erst kürzlich kündigte man noch an, dass Stellar Blade 2 und das Projekt von Shinji Mikami komplett unter dem Self-Published Raster bei Shift Up fallen wird und man konsequent seinen eigenen Weg weitergehen wird.
Bei diesem Project Spirits Projekt hingegen bin ich weitaus weniger optimistisch, alleine schon deshalb, weil Tencent da seine Finger im Spiel hat. Wenn ich dann noch was von Anime-Ästhetik lese (auch, wenn Shift Up da ein Händchen für hat), gehe ich automatisch irgendwie schon wieder von Mobile aus oder halt größer angelegt, wie dieser Neverness to Everness Kram (falls ich den Namen gerade verhunzt habe, ich bitte um Verzeihung^^).
Dass Shift Up ein Vermögen durch Nikke gemacht hat, darf man auch nicht außer acht lassen. Insofern glaube ich, wirklich interessant dürfte für viele, die sich auch hier im Forum aufhalten, eher Stellar Blade 2 und das Projekt von Shinji Mikami werden. Dass man bei Project Spirits auf die Unreal Engine 5 setzt bedeutet zumindest, dass was technisch anspruchsvolleres entstehen könnte als ein simples Gacha Mobile-Game. Was aber eben nicht ausschließt, dass sich im größeren Stil ein Gacha-Titel dahinter verbergen könnte.