Action in Final Fantasy war wohl „unvermeidlich“, glaubt der Director der Remake-Trilogie

Rundenbasierte Kämpfe gelten für die jüngere Generation als „oldschool“ – laut Naoki Hamaguchi, Director der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII, sehen es einige sogar als „veraltet“ an. Trotzdem gab es in den letzten Jahren immer wieder Spiele, die trotz dieser „klassischen“ Komponente große Erfolge verbuchen konnten.
Clair Obscur: Expedition 33 und Honkai: Star Rail sind Spiele, die diese klassischen Mechaniken erfolgreich modernisieren konnten. Vor allem letzteres konnte auch viele jüngere SpielerInnen weltweit für rundenbasierte Kämpfe begeistern.
Gelungene Beispiele für modernisierte Rundenkämpfe
Die Gründe dafür sind unterschiedlich, allerdings haben sie alle etwas gemeinsam: Sie verbinden die rundenbasierten Kämpfe mit einer visuell ansprechenden Präsentation und actiongeladenen Elementen.
Das Kampfsystem von Clair Obscur: Expedition 33 verbindet das klassische Gameplay mit Echtzeit-Elemente wie das Parieren von Angriffen und dem Timing von Kombos. Atlus geht etwas vorsichtiger vor, peppt die Kämpfe vor allem visuell auf. Bei Persona 5 sind die Menüs reaktionsschnell, interaktiv und stilvoll, sodass der Kampf allein durch die Präsentation lebendiger wirkt als früher.
Honkai: Star Rail – das erfolgreichste rundenbasierte RPG aktuell – setzt die Aufladung der ultimativen Fähigkeiten im Team strategisch ein, was einen verloren geglaubten Kampf drehen kann. Der Kampfverlauf wirkt deshalb reaktiver und befriedigender. Die visuell eindrucksvollere Kämpfe und Zeitersparnis sind wiederkehrende Trends bei Spielen mit rundenbasierten Systemen. Diese Designentscheidungen wurden vermutlich nicht direkt als Reaktion auf den Boom von Action-Spielen getroffen – aber ein Zufall scheint es auch nicht zu sein.
Remake-Trilogie orientiert sich an diesem Trend
Der Director von Final Fantasy VII Rebirth und Remake, Naoki Hamaguchi, meint, dass eine solche Mischung aus rundenbasierten und Action-Elementen „unvermeidlich“ gewesen sein könnte, da klassische rundenbasierte RPGs bei jüngeren Spielergenerationen gegenüber Action-Spielen an Boden verlieren.
„Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jüngere Spieler zunehmend Echtzeit-Erfahrungen bevorzugen. Ich glaube, sie sind eine Generation, die es gewohnt ist, unmittelbar Feedback auf ihre Eingaben zu bekommen“, so Hamaguchi.
Diese Veränderung in den Vorlieben des Publikums lässt sich auch mit einem oft unterschätzten Aspekt rundenbasierter RPGs verbinden: UI und UX – also wie sich Spiele bedienen und anfühlen und wie Kämpfe umgesetzt werden. Moderne Spiele sind generell weniger „sperrig“ als ältere, aber einige Entwicklungen stechen bei rundenbasierten Titeln besonders hervor.
Final Fantasy VII Remake und Rebirth versuchten, strategische Elemente des Originals beizubehalten, während sie sich stärker in Richtung Action-Kampfsystem bewegten, wie man es auch aus Final Fantasy XV und Final Fantasy XVI kennt. Hamaguchi betont jedoch erneut, dass zukünftige „Final Fantasy“-Spiele nicht zwangsläufig dasselbe System verwenden werden. „Wenn etwas gut funktioniert, überlegen wir ständig, wie wir diese Elemente in unseren nächsten Titel übernehmen können.“
Bedenken bei „Remake“
Gerade bei Remake habe man Sorge gehabt, dass ein vollständiger Wechsel zu einem Action-RPG den Raum für strategisches Denken und die Spannung bei der Befehlsauswahl – zentrale Elemente des Originals – verringern könnte.
Bekanntlich fiel die Entscheidung letztlich zugunsten eines klaren Action-RPG-Ansatzes für die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Doch laut Hamaguchi sollten diese Spiele – ebenso wie andere Titel mit angepassten Kampfsystemen – nicht als endgültige Richtung für das Genre verstanden werden.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
7 Kommentare
Ich mag dich Kelesis und du hast einen tollen Oberkörper, aber tief im Inneren weißt du, dass FF das nicht vollbringen könnte. Es hat sich zu viel geändert. Wir, die Welt, die Gesellschaft, die Technologie, die Umgebung. Bzgl. FF ist es so, wie es Emily Maroutian einst sagte: "You are not stuck. You're just committed to a certain pattern of behavior because it helped you in the past. Now it's time to upgrade,"
Action war keines wegs "unvermeidlich".
Die besten Beispiel wie ein modernisiertes rundenbasiertes Kampfsystem funktionieren könnte wurden im Beitrag bereits genannt.
Das hat nichts mit old school oder junger Audienz zu tun.
Aber egal die Diskussion ist schon so alt wie es Remake aufm Markt ist und es wurde schon alles gesagt. Ich suche bis heute die strategische Tiefe im Remake/Rebirth xD
Zu Honkai: Star Rail kann ich wenig sagen, weil keine Erfahrung, aber hat Clair Obscure diese Mechaniken WIRKLICH modernisiert? Eigentlich hat es das Ganze doch nur optisch ansprechend gestaltet, oder? Ich mein, was hat das Spiel denn dieser Form von Kampfsystem hinzugefügt, dass nicht schon Mario RPG auf dem Super Nintendo im Jahre 1996 eingeführt hatte, ironischerweise von Square Enix.
Action-Kommandos? Vorhanden und sogar da schon abwechslungsreicher integriert als bei Clair Obscure. Eine Parade gab es noch nicht, aber zumindest konnte man gegnerischen Schaden abblocken. Nein, Paraden wurden mit Mario und Luigi Superstar Saga im Jahre 2003 eingeführt und, ganz ehrlich, die hatten eine viel größere Eigenidentität als einfach Sekiro zu kopieren.
Auch das Layout, alle wichtigen Menüs per Shortcut im Hauptmenü einzufügen hat, ihr ahnt es, Mario RPG eingeführt. Es ist ehrlich gesagt schon fast verrückter, dass diese praktische Menüführung nicht direkt alle kopiert haben, so praktisch war die. Vor Persona 5 fällt mir aber tatsächlich kein Spiel ein, dass das mal wieder gemacht hat, vielleicht wisst ihr etwas.
Also ja, Clair Obscure hat ein mittlerweile 30 Jahre altes System im Grunde übernommen und mit einer schicken Inszenierung versehen (was im Grunde auch schon Lost Odyssey gemacht hat). So richtig "modern" ist das jetzt auch nicht.
Auch abgesehen davon ist die Einbindung von Actionkommandos keinesfalls die "moderne" Fassung von rundenbasierten Systemen. Es ist einfach eine Variante und ein völlig anderes Spielerlebnis. Allein das Balancing ist komplett anders bei einem Spiel, bei dem man theoretisch sämtlichen Schaden negieren kann im Vergleich zu einem Spiel, bei dem es unvermeidlich ist, auch Schaden zu fressen. Regelmäßige Heilung und vorausschauendes Handeln sind in einem rein rundenbasierten System noch essentieller als bei einem Spiel, bei dem man durch gute Reaktionen auch noch eine Runde überleben kann. Die Schadenswerte, die einen die Gegner in Clair Obscure reindrücken, wären in einem Dragon Quest regelrecht unfair!
Und das ist nur ein Faktor von vielen. Spiele mit Zufallskämpfen müssen anders designt sein als Spiele, bei denen Gegner auf der Oberwelt rumlaufen. Es gibt Spiele, bei denen man nach jedem Kampf geheilt wird VS. Spiele, bei denen das nicht so ist und man für das langfristige Überleben seiner Truppe planen muss.
Spiele mit Actionkommandos als die "moderne" Fassung rundenbasierter Kampfsysteme zu bezeichnen, halte ich für etwas zu oberflächlich gedacht. Es folgt ganz anderen Parametern und erfordert halt noch Reflexe, was in einer reinen Rundentaktik nicht vonnöten ist.
Übrigens möchte auch nicht jeder Actionkommandos in Rundentaktik haben, was auch noch mal ein Faktor ist, warum nicht jedes rundenbasierte Spiel sie reinstopfen sollte.
Aber was weiß ich schon? Ich mag eh Actionkampfsysteme lieber. Vielleicht erzähle ich euch auch Blödsinn.
@Kelesis kann euch das besser erklären, der ist mit der Materie vertrauter als ich.
Zum eigentlichen Thema: Ich stimme Hamaguchi-san in seiner Aussage nicht zu, zumindest wirkt es so, dass er "oldschool" tatsächlich mit "veraltet" gleichsetzt. Spiele mit rundenbasierten Kampfsystemen feiern bis heute große Erfolge. Clair Obscure ist trotz meiner kleinen Tirade halt ein gutes Beispiel, aber auch rein rundenbasierte Spiele wie die Persona Reihe und, ja, es muss dabei erwähnt werden, Pokémon sind überaus beliebt. Ist in Japan nicht immer noch die sehr traditionsbewusste Dragon Quest - Reihe am beliebtesten? Allein daran kann man ja noch sehen, dass auch die jüngere Generation noch viel damit anfangen kann. Ganz allgemein betrachtet ist so ein "Schubladendenken" für die Generationen zu einschränkend.
Ich mein, mal allgemein gesprochen, was ist zuerst passiert? Haben jüngere Spieler zuerst mehr Actionkampfsysteme gespielt oder gab es einen Paradigmenwechsel bei Publishern, die sich mehr auf diese Actionkampfsysteme zubewegt haben, sodass diese Generationen schlicht einfach mehr ein Überangebot davon hatten im Vergleich zu Rundentaktik? War zuerst das Huhn oder das Ei da? Oder waren die Publisher einfach feige Hühner, die dachten, das Ei, dass sie selbst gold angemalt haben, wäre wirklich was wert?
Übrigens, bei aller Kritik möchte ich Square Enix dennoch loben, dass sie, wenn auch im kleineren Rahmen, immer noch an rundenbasierten Kampfsystemen festhalten, sowohl bei Octopath Traveler als auch bei Bravely Default. Man verlässt sich nicht nur auf bekannte Marken, sondern bringt immer mal wieder auch was Neues (dieses Jahr erst The Adventure of Elliot) und auch einst vergessene Marken wie die Mana-Reihe bringt man immer wieder mal hervor. Und auch, wenn sogar ich finde, dass das Remake von Final Fantasy 7 durchaus auch ein rundenbasiertes Kampfsystem verdient hätte, so trägt das neue Kampsystem trotzdem eine eigene Handschrift. Die Art, wie das Spiel Actionkampf mit einer gewissen Portion Rundentaktik garniert, habe ich so zumindest noch nicht erlebt. Zuallermindestens ist es also keine bloße Kopie von Dingen, die wir schon tausendmal gesehen haben.
Also, für so viel man Square Enix man auch kritisieren kann, sie in eine Schublade wie Unternehmen wie Activision oder Ubisoft zu stecken, halte ich für überzogen. Da herrscht wirklich kompletter kreativer Bankrott. Bei Square Enix habe ich aber immer noch einiges, was ich respektieren kann, selbst wenn ich nicht die vorrangige Zielgruppe viele ihrer Spiele bin.
Ich glaube wenn es etwas gibt wo HSR nicht glänzt dann ist es das Kampfsystem ich habe schon lange kein Kampfsystem mehr gesehen was mehr Basic war als das von HSR und kenne auch keinen der dieses gerne spielt. Da besticht HSR eher damit das man sämtluche Kämpfe automatisch abspielen lässt und seinen Kopf dabei ausschaltet und wenn man lieber die KI spielen lässt statt selber Hand anlegt dann stimmt etwas nicht.
Bei Expedition 33 hingegen habe ich den mix aus Rundenbasiert mit den aktiven Reaktionsbasierten Eingaben echt gefeiert allerdings war es für mich mehr ne Evolution statt etwas neues. Das gesamte KS hat mich an die Shadow Hearts Reihe erinnert.
Ich muss aber mittlerweile gestehen das ich ein komplett starres Kampfsystem mittlerweile komplett langweillig finde. Persona 5 so stylisch es auch ist finde ich spielerisch nicht sonderlich gelungen im Kampfsystem. Mittlerweile bin ich eher bei Actionorientierten KS wie eben die Tales of Reihe, Star Ocean oder auch Xenoblade. Wenn man schon Turnbased machr dann lasst mich bitte mehr als nur 1 Knopf drücken wie Eben Expedition 33.
Vielleicht wäre es mal langsam Zeit, diese elendige Diskussion ruhen zu lassen. Es sollte mittlerweile klar sein, wo Square mit seinen Spielstrukturen steht. Egal welche Rechtfertigung man da von den Fingern saugen möchte, man wird die kritischen Stimmen jetzt nach 20 Jahren nicht mehr überzeugt kriegen. Man tut sich da nicht wirklich einen Gefallen mit, in die Öffentlichkeit zu treten und rundenbasierte Kampfsysteme "oldschool" zu schimpfen. Ich stimme da ja auch irgendwo zu, aber es ist auch albern seine kreative Entscheidung ständig rechtfertigen zu müssen. Mach endlich mal ein Deckel drauf.
Hamaguchi ist wieder ziemlich laut in letzter Zeit. Ich verstehe schon, dass man hier auf ihn zu gegangen ist, aber zuletzt war eher Yoshi-P so präsent in den News und das auch kurz vor der Veröffentlichung zu Final Fantasy XVI. Hoffe mal das bedeutet, dass Square endlich sein Schweigen bricht und uns bald ein Portfolio präsentiert. So langsam wüsste ich schon gerne wie es nun weitergehen soll.