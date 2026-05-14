Die japanische Fußball-Legende ist zurück: Das neue „Captain Tsubasa“ erscheint im August

Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters veröffentlicht und gleichzeitig den konkreten Termin für das Spiel bekannt gegeben.

Der neue Teil der „Captain Tsubasa“-Serie soll demnach am 28. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Physische Versionen wird es mindestens für PlayStation 5* und Nintendo Switch* geben – sie sind bei Amazon schon gelistet.

Das neue „Captain Tsubasa“ soll von allem mehr bieten: mehr Teams als im Vorgänger, mehr Action, mehr Manöver. Der neue Trailer legt den Fokus aber zunächst wieder auf der Story, in der Fans dem beliebten Tsubasa Ozora und sienem Team durch das asiatische Jugendturnier bis hin zum umkämpften Weltjugendturnier folgen.

„Auf ihrer Reise treffen sie auf rivalisierende Teams, die sich durch ihre physische Stärke, taktische Finesse und unzerbrechlichen Ambitionen auszeichnen. Dabei ist jedes Spiel ein Aufeinandertreffen von Fußballphilosophien“, heißt es heute.

Wenn es euch jetzt nach mehr Gameplay-Einblicken dürstet, schaut in diesem älteren Beitrag vorbei, welcher neue Gameplay-Mechaniken vorstellt. Dazu gehören die „Maximal-Aktionen“, bei denen riskante, aber dafür lohnende Techniken zum Einsatz kommen. „Superaktionen“ sind charakterspezifische Fähigkeiten, darunter Superschüsse, Super-Dribblings und Super-Tacklings.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco, Tamsoft