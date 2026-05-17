Von NieR-Autorin und Xenoblade-Machern: Neues Action-RPG ruft sich wieder in Erinnerung

Publisher Nacon und Entwickler Midgar Studio rufen mit einem vier Minuten langen Gameplay-Overview-Trailer das Action-RPG Edge of Memories zurück in die Erinnerungen. Das Spiel soll nach wie vor in diesem Jahr für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Das „All-Star-JRPG“ wurde vor über einem Jahr ziemlich pompös angekündigt: Japanische Anime-Ästhetik, die von der Idee französischer Animationsfilme durchsetzt sein soll, gemeinsam mit einem namhaften Entwicklerteam, sorgten damals für Aufsehen.

Für die fesselnde Erzählung soll nämlich Autorin Sawako Natori (NieR, Drakengard) sorgen. Zum Team gehören neben Sawaki Natori auch Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) und Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) – unterstützt wird Mitsuda von Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3, Oninaki) und Cedric Menendez, ergänzt durch die Stimme von Emi Evans (NieR: Automata). Auch der Kampfsystem-Designer von Final Fantasy XV, Mitsuru Yokoyama, ist an der Entwicklung beteiligt.

Flucht, Krankheiten und Wurzeln

„Das Spiel beschäftigt sich außerdem mit universellen Themen: der Flucht von Völkern, einer von Krankheiten geplagten Welt, der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen“, erklärte die damalige Pressemeldung.

„Die Welt von Heryon wird seit langem von der Korrosion heimgesucht, einer Seuche, die sowohl Wildtiere als auch Menschen in Monstrositäten verwandelt“, führt man zur Story aus. Dass das zu Problem führt, dürfte klar sein. „Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, reist durch die wilden Länder, um den Leidenden zu helfen. Doch ihr Schicksal ändert sich drastisch, als sie in sich eine Kraft entdeckt, die aus der Korrosion entstanden ist.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON