„Fire Emblem“-inspiriertes Taktik-RPG geht bei Kickstarter steil und erscheint für Switch und PCs

Der ganz große Kickstarter-Hype ist irgendwie verflogen, aber oft genug ist die Crowdfunding-Plattform noch eine kleine Fundgrube für interessante Indie-Projekte, die dann auch entsprechende Aufmerksamkeit erhalten und die entsprechende finanzielle Unterstützung gewinnen können.

Ein solches Spiel ist aktuell Soverain. Soverain wird ein rundenbasiertes RPG, das eine reichhaltige Narrative bieten soll und sich von Genre-Klassikern wie Final Fantasy Tactics und Fire Emblem inspiriert sieht. Nicht das erste Kickstarter-Projekt mit dieser Prämisse, aber Soverain hat auf jeden Fall einen Nerv bei Fans getroffen.

Die Kickstarter-Kampagne startete am 12. Mai und war in weniger als 12 Stunden bereits finanziert. Das angepeilte Finanzierungsziel von 25.000 Euro ist aktuell deutlich übertroffen. Bei 27 noch ausstehenden Tagen steht die Kampagne schon bei knapp 40.000 Euro und 862 Unterstützenden.

Optisch will Soverain an moderne Pixel-RPGs wie Sea of Stars anknüpfen. Spielerisch nennt Creative Director Jonathan Brassaud vor allem Fire Emblem: Path of Radiance als Vorbild. Was Bosskämpfe und Story angeht, so fallen auf der Kickstarter-Seite Eldest Souls und Game of Thrones als Stichworte.

Immer davon geträumt

Creative Director Jonathan Brassaud hat zuvor an Spielen wie Assassin’s Creed Valhalla, Riders Republic und Banishers: Ghosts of New Eden gearbeitet. Als Indie-Entwickler erschuf er Inexistence und will nun einen Schritt weiter gehen. Dafür gründete er das Studio Tentacule Mauve und versammelte ein kleines Team für Soverai. Ein Spiel, von dem er immer geträumt habe. Hier ist die Kickstarter-Seite von Soverain, wenn ihr Brassaud unterstützen wollt. Die Steam-Seite findet ihr hier.

Der Kickstarter-Trailer:

Bildmaterial: Soverain: An Eternal Legend, Tentacule Mauve, Jonathan Brassaud