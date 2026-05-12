Echoes of Aincrad: Anime-Film „Unanswered//butterfly“ erhält Trailer mit deutschen Texten

Das nächste „Death Game“ steht bereits in den Startlöchern – zumindest virtuell. Mit Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint im Juli ein neues Action-RPG zur beliebten Anime- und Light-Novel-Reihe. Veröffentlicht wird der Titel von Entwickler Game Studio und Publisher Bandai Namco für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC via Steam.

Neben der Standardfassung wird es auch eine digitale Ultimate Edition geben. Diese enthält unter anderem einen exklusiven 110-minütigen Anime-Film mit dem Titel Unanswered//butterfly: Sword Art Online.

Neuer Film kehrt nach Aincrad zurück

Für die Produktion des Films zeichnet sich das CGI-Studio Polygon Pictures verantwortlich. Regie führt dabei Tadahiro Yoshihira, der unter anderem an Drifting Dragons beteiligt war.

Die Geschichte führt erneut in die tödliche Welt von Sword Art Online zurück. Im Mittelpunkt stehen die beiden Spieler Emirun und Rex, die sich bereits aus der realen Welt kennen und sich zufällig in Aincrad wieder begegnen. Nachdem ihre gesamte Gruppe von einem sogenannten Player-Killer ausgelöscht wurde, trainieren sie gemeinsam mit Asuna, um Rache für ihre gefallenen Kameraden zu nehmen.

Bereits am 9. Mai 2026 soll der Film in Japan im Rahmen einer speziellen Eventvorführung seine Kinopremiere feiern. Zusätzlich wurde nun auch ein neuer Trailer mit deutschen Untertiteln veröffentlicht. Die japanische Version des Videos war bereits zuvor verfügbar.

Wer noch mehr über Echoes of Aincrad erfahren möchte, sollte außerdem einen Blick auf unsere Preview werfen. Dort gehen wir ausführlicher auf das Kampfsystem, die Spielwelt und die bisherigen Details zum neuen Abenteuer ein. Einen Gameplay-Trailer sowie Entwickler-Stimmen zum ominösen „Death-Game“, welches sogar euren Spielstand löschen kann, haben wir auch noch im Angebot.

Der Trailer zum Anime:

Bildmaterial: Unanswered//butterfly: Sword Art Online, Bandai Namco, Polygon Pictures