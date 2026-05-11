Nintendo-Aktie stürzt weiter ab – Sorgen um „Switch 2“ und steigende Kosten wachsen

Im vergangenen Sommer sah die Lage für Anleger von Nintendo noch deutlich besser aus. Damals konnte das Unternehmen ein neues Allzeithoch an der Börse erreichen. Seitdem zeigt die Kurve allerdings zunehmend nach unten – und nun folgt der nächste herbe Rückschlag.

Wie unter anderem Bloomberg berichtet, verlor die Nintendo-Aktie am Montag in Tokio rund zehn Prozent an Wert und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit August 2024. Auslöser waren vor allem die neuesten Prognosen des Unternehmens rund um die Nintendo Switch 2 sowie steigende Produktionskosten.

Speicherpreise und schwache Prognosen belasten Nintendo

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Nintendo laut eigener Prognose mit 16,5 Millionen verkauften „Switch 2“-Konsolen sowie rund 60 Millionen Softwareverkäufen. Diese Zahlen fielen offenbar deutlich vorsichtiger aus als von vielen Analysten erwartet.

Zusätzlich belasten steigende Preise für Speicher- und Flash-Komponenten das Geschäft. Nintendo selbst rechnet in diesem Jahr mit einem finanziellen Einfluss von rund 100 Milliarden Yen durch höhere Speicherpreise und US-Zölle. Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, die Preise zahlreicher Produkte anzuheben – darunter die Nintendo Switch 2, die ursprüngliche Switch, und das Online-Abonnement Nintendo Switch Online.

Laut Analyst Amir Anvarzadeh von Asymmetric Advisors gehen die Sorgen mittlerweile über reine Hardwarekosten hinaus. Besonders die Software-Verkäufe, die traditionell als wichtigste Gewinnquelle gelten, würden aktuell schwächer ausfallen als erwartet. Auch die bislang eher langsame Veröffentlichungsstrategie neuer Spiele für die Switch 2 wird zunehmend kritisch betrachtet.

Hoffnung ruht auf neuen Spielen

Trotz der negativen Börsenentwicklung bleibt die Nachfrage nach der Switch 2 selbst offenbar hoch. Nach der angekündigten Preiserhöhung bildeten sich zuletzt lange Schlangen vor Elektronikmärkten in Japan, während viele Händler schnell ausverkauft waren. Hier ging es vor allem darum, vor der Erhöhung am 25. Mai in Japan noch einmal den alten Preis mitzunehmen.

Mehrere Analysten halten Nintendos Prognosen deshalb sogar für bewusst konservativ. Entscheidend dürfte nun werden, welche neuen Spiele Nintendo in den kommenden Monaten ankündigt. Laut Bernstein-Analyst Robin Zhu richtet sich der Blick vieler Investoren inzwischen vor allem auf die kommende Sommer-Showcase-Saison (neue Nintendo Direct) und mögliche neue First-Party-Titel. Welche Titel jetzt schon für die kommenden Monate „bestätigt“ sind, erfahrt ihr hier.

via Bloomberg, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft