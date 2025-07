Das war … Kalenderwoche 29/2025

Diskussionen rund um die Zukunft von Final Fantasy und Dragon Quest, der Zelda-Film, das neue Donkey Kong sowie weitere News gaben in den letzten Tagen einigen Diskussionsbedarf. Nach den Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch unsere beiden neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Auf welches Kampfsystem soll das nächste Final Fantasy setzen? Ein großes Potenzial für den rundenbasierten Weg sieht der Publishing Director von Larian Studios. Gemäß einer Studie ist der durchschnittliche Fan der Serie auch bereits 42 Jahre alt, Nostalgie könnte somit durchaus funktionieren. Zum 25. Geburtstag von Final Fantasy IX rief Square Enix außerdem noch ein Easter-Egg in Erinnerung.

Zudem wurde bekannt, dass die Switch-Version von Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) nicht zur Switch-2-Version upgegradet werden kann. Und wie geht es danach weiter? Laut Gerüchten soll sich ein Remake zu Dragon Quest VII in Arbeit befinden.

Der Live-Action-Film zu The Legend of Zelda hat seine Hauptdarsteller gefunden. Vor der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza (Switch 2) meinte der Director des Spiels noch, dass Spaß und Spielbarkeit wichtiger seien als die Performance. Mittlerweile ist jedoch klar, dass die Technik-Analyse trotz weniger Probleme positiv ausfällt.

Bei der Gamescom 2025 fehlt Sony PlayStation einmal mehr, die letzte Teilnahme war im Jahr 2019. Das aktuelle Remaster-Projekt zu Tales of könnt mit Tales of Destiny weitergehen, zumindest sicherte sich Bandai Namco ein entsprechendes Trademark. Erfreulicherweise läuft es bei The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC) inzwischen gut. Das Risiko für das Studio hat sich somit gelohnt.

Vor einigen Tagen ist Edens Zero (PS5, Xbox Series, PC) erschienen, es gibt sogar eine passende Zusammenarbeit mit Fairy Tail. Mit einem zeitnahen Termin und viel Gameplay hat sich Echoes of the End (PS5, Xbox Series, PC) aus Island gemeldet. Noch im Juli steht Dead Take (PC) an, mit durchaus prominenter Besetzung und Publishing-Unterstützung. Eine ausführliche Vorstellung der Spielsysteme gab es zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, Switch, PC). Von den Neuerungen für Ys X: Proud Nordics (Switch 2, PC) konnten wir uns ebenfalls überzeugen.

Zahllose Anpassungsmöglichkeiten erwarten euch in Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC), wie der aktuelle Trailer ausführt. Nächste Woche startet die Beta zu Blue Protocol: Star Resonance (PC, Mobil), womit der Neustart realer wird. Aus Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) gab sich Agate Crosner die Ehre, während Goddess Order (Mobil) mit Pixelgrafik hervorsticht. Des Weiteren steht eine Switch-Portierung des Beat ’em ups Troublemaker: Raise Your Gang an.

Der Sommer ist nun endgültig auch bei miHoYo angekommen mit den aktuellen Updates zu Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (Link) und Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (Link). Vor dem baldigen Start von Sagat in Street Fighter 6 (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) stellte uns Capcom seinen Kampfstil vor. Mit dem neuen Kapitel von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) dürfte die Geschichte ernster werden. Wieder einmal ein Update erhielt Mario Kart Tour (Mobil), dies natürlich zur Feier des neuen Haupttitels. Noch in diesem Herbst kommt Mortal Kombat II in die Kinos.

Damit kommen wir nun noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Affenstark ist Donkey Kong Bananza (Switch 2) (zum Testbericht), der Pflichtkauf holt sich unseren Gold-Award ab. Gut mit der Hauptreihe mithalten kann No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht). Es gibt neue Escape-Room-Abschnitte, der allgemeine Umfang kommt allerdings zu kurz.