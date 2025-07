Neuer Trailer zu Atelier Resleriana führt euch zu Kämpfen, Erkundung und Ladenverwaltung ein

Ein PC- und Mobile-Game mit dem Titel „Atelier Resleriana“ wurde im März 2025 eingestellt. Fast gleichzeitig kündigte Koei Tecmo mit Gust einen neuen Konsolenableger an, der im gleichen Universum spielt, und sich nur durch den Untertitel unterscheidet: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian.

Das neue „Atelier“ hat mit dem 26. September inzwischen schon einen konkreten Veröffentlichungstermin. Höchste Zeit also für „Atelier“-Fans, sich näher mit den neuen Spielsystemen zu befassen. Dabei hilft jetzt der neue Trailer mit dem passenden Titel „Systemeinführung“.

Das Kampfsystem setzt auf rundenbasierte Kämpfe, bei denen der Reihenfolge der Aktionen eine zentrale Bedeutung zukommt. Support-Charaktere können sogenannte „Multi-Actions“ auslösen, wodurch bis zu drei Aktionen hintereinander möglich werden. Während dieser Angriffskombinationen ist auch der Einsatz von Items erlaubt. Werden zwei oder mehr Items hintereinander verwendet, wird ein „Item Mix“ ausgelöst, der zusätzliche Effekte erzeugt und einzigartige Kombinationen ermöglicht.

Durch Angriffe füllen Fans die „Unite Gauge“ auf, die verschiedene Effekte abhängig von der Anzahl verfügbarer „Unites“ freischaltet. Bei zwei gefüllten „Unites“ wird etwa automatisch eine spezielle „Unite Attack“ ausgeführt, wenn zwei Charaktere direkt hintereinander handeln. Ist die Leiste vollständig gefüllt, kann ein „Unite Burst“ ausgelöst werden, bei dem alle Charaktere mehrere Züge in Folge erhalten.

Alchemie, Dungeons und Laden

Der Trailer hält auch einige Neuerungen zum Alchemie-System bereit und stellt die sogenannten „Dimensional Paths“ noch einmal vor. Dabei handelt es sich um Dungeons mit verändernder Struktur, in denen Spielenende unter anderem Zutaten sammeln können. Außerdem stellt der Trailer die Erkundung und die Ladenverwaltung vor.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian erscheint am 26. September für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam. Für PS5 wird es eine physische Version geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Koei Tecmo, Gust