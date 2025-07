Street Fighter 6: Sagats wilder Tigergeist offenbart sich im neuen Gameplay-Trailer

Bei Summer Game Fest hatte Capcom gemeinsam mit Wrestling-Legende Kenny Omega den dritten Season-Pass zu Street Fighter 6 vorgestellt. Beim Capcom Spotlight stellte man Sagat als ersten Charakter der neuen Season vor. Jetzt geht es mit Gameplay-Details und einem neuen Trailer so richtig ins Detail.

Der legendäre Kämpfer wird am 5. August 2025 veröffentlicht. Sagat, bekannt als Endboss des ersten „Street Fighter“-Spiels, kehrt mit seinem mächtigen Muay-Thai-Stil zurück und bringt eine neue Stage namens „Proud Spire“ mit, die einen friedlichen Tempel samt Buddha-Statue zeigt.

Fans erwartet ein Moveset mit hoher Reichweite und brutaler Durchschlagskraft, darunter der bekannte Tiger Uppercut, der Low und High Tiger Shot sowie neue Techniken wie Tiger Nexus und mehrere Super Arts wie Tiger Cannon, Savage Tiger und Tiger Vanquisher. Im Trailer unten sowie in einem Steam-Beitrag gibt es dazu detaillierte Einblicke.

Zwei Outfits begleiten Sagats Rückkehr: ein moderner Look inspiriert von Muay Thai sowie ein klassisches Design im Stil seines Auftritts in Street Fighter II. Letzteres kann in der World Tour durch eine maximierte Bindung oder mit Fighter Coins freigeschaltet werden.

Street Fighter 6 hat sich seit dem Launch über fünf Millionen Mal verkauft. Die neue Season wird nach Sagat auch C. Viper bieten, der im Herbst 2025 erwartet wird, sowie Alex im Frühjahr 2026 und Ingrid im späten Frühling desselben Jahres.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom