Das gescheiterte MMORPG Blue Protocol läutet als „Star Resonance“ bald die Neustart-Beta ein

A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology und Tencent haben angekündigt, dass Blue Protocol: Star Resonance bald in eine geschlossene Beta-Phase gehen wird, an der Interessierte mit etwas Glück teilnehmen können. Die Anmeldung für den Test startet am 24. Juli 2025, dann soll es auch weitere Details zu Zeitraum und Ablauf geben.

Der finale Neustart des Spiels ist ebenfalls für 2025 geplant. Neustart? Ja, denn „Star Resonance“ baut auf dem gescheiterten MMORPG Blue Protocol von Bandai Namco auf. Das Spiel lief anderthalb Jahre in Japan und wollte trotz erheblicher Anstrengungen nicht durchstarten, sodass letztlich die westliche Veröffentlichung durch Amazon Games gecancelt wurde.

Die Rechte gingen an das chinesische Unternehmen Bokura, das mit Unterstützung von Tencent an einem umfassenden Reboot arbeitet. Blue Protocol: Star Resonance soll nun 2025 weltweit für PC via Steam und Epic Games Store sowie für Mobilgeräte erscheinen. Dabei sind laut Angaben weiterhin Mitglieder des ursprünglichen Entwicklerteams beteiligt.

Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen Ausblick auf die Inhalte des Beta-Tests und zeigt, was Interessierte von Blue Protocol: Star Resonance erwarten können. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch jetzt für weitere Informationen vormerken lassen.

Der neue Trailer:

