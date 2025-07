Im Test! No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files steht der Hauptreihe in nichts nach

Titel No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files 25. Juli 2025 Spike Chunsoft 25. Juli 2025 Spike Chunsoft 25. Juli 2025 Spike Chunsoft System Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PCs Getestet für Nintendo Switch Entwickler Spike Chunsoft Genres Detective Adventure/Puzzle Texte

Vertonung

Die Ankündigung zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files war sicherlich überraschend, aber auch äußerst begrüßenswert. Die beiden Hauptteile zur exzentrischen Detektiv-Visual-Novel AI: The Somnium Files fanden bei Fans sehr großen, positiven Anklang.

Mit dem Spin-off-Titel No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files agiert der kreative Kopf hinter der Serie, Kotaro Uchikoshi, zwar nur noch in Kontrollfunktion, allerdings war ihm die Qualität nach eigenen Aussagen besonders wichtig.

Das Spiel selbst fängt Atmosphäre, Humor und eben auch die Qualität ohne große Abstriche ein, allerdings gibt es gameplaytechnisch ein paar Änderungen im Ablauf. No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files nimmt die Rolle als Spin-off-Titel ernst und führt mit einigen kniffligen Escape-Room-Passagen ein neues Element den Spielen hinzu. Was neu für die „AI: The Somnium Files“-Spiele ist, entpuppt sich aber auch als Hommage an Uchikoshis frühe Spiele, die Escape-Room-Elemente als Kern hatten.

Eine Kombination also, die eigentlich wie die Faust aufs Auge passen sollte, will man meinen. So viel vorweg, No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files ist trotz einiger Stimmen in der Community kein versteckter dritter Teil der Somnium-Spiele.

Als bloßer Spin-off-Titel muss man leider mit ein paar Abschlägen rechnen, was Spielzeit und die allgemeine Tiefe der Story angeht. Nichtsdestotrotz ist mehr von AI: The Somnium Files immer ein Gewinn und daher auch einen genaueren Blick wert.

Ein schlafloser Tag

Kaname Date, unser Held in besudelter Rüstung, kehrt für das Spin-off als Hauptprotagonist zurück. Ein großer Teil des Charmes von den „AI: The Somnium Files“-Spielen ist ihr absolut absurder Charakter. Ungehobelt, albern, teils dümmlich und vor allem ein Fan obszöner Magazine; Kaname Date ist ein Antiheld, wie er im Buche steht. Dennoch und vor allem im Zusammenspiel mit seiner KI-Partnerin Aiba bilden sie ein äußerst witziges und sympathisches Gespann, was den Humor und wahrscheinlich auch die ganze Serie trägt.

Auch in No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files stolpert das Duo in einen Fall, der letztlich mal wieder nicht so offensichtlich zu sein scheint, wie anfangs angenommen. Zu Beginn wird das Internet-Idol A-Set oder auch Iris augenscheinlich von Aliens entführt.

Wie üblich in AI: The Somnium Files haken diese ominösen Aliens natürlich alle Boxen im Verschwörungstheorien-Bingo ab und es liegt nun an Iris allein, aus verschiedenen Räumen zu entkommen. Date hingegen begibt sich auf Detektiv-Arbeit um Iris zu finden. Hierbei stolpert er über alte Bekannte, aber auch neue Charaktere, die einen wichtigen Part in der Story einnehmen.

Während wir mit Date das normale „AI: The Somnium Files“-Gameplay mit Zeugenbefragung, Indiziensuche und natürlich Somnium-Dives geboten bekommen, schlägt sich Iris mit den neuen Gameplay-Passagen, also den erwähnten Escape-Room-Abschnitten, herum.

In puncto Story muss man bei No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files ein paar Abstriche machen. Die Geschichte bleibt mit wenigen Wendungen eher vorhersehbar. Dennoch ist man qualitativ doch recht nah an den anderen Teilen, besonders, was Dialoge und Humor betrifft. Letztendlich zieht sich die komplette Handlung nur über einen Ingame-Tag, was unserem schlaflosen Helden eigentlich genug Schlaf geben sollte nach getaner Arbeit.

Such den Weg nach draußen

Den größten Anteil des Spiels nehmen die Escape-Room-Passagen ein. Hier gilt es allerhand Logikrätsel und Ähnliches zu lösen. Entgegen der eher abstrakten Somnium-Dives, die mehr Trial and Error oder einen weit hergeholten Lösungsweg verlangen, geht es bei den Escape-Room-Abschnitten geordneter und weitaus logischer zur Sache. Ein Glück, dass das Entwicklerteam einen wirklichen Kenner des Genres mit Uchikoshi an Bord hat. Das macht sich auch besonders in der Komplexität und der Abwechslungsreiche bemerkbar.

Die Rätsel selbst können mitunter knifflig sein, allerdings gibt es hier, bis auf ein paar Ausnahmen, keinen Zeitdruck. Durch verschiedenste Einstellungen des Schwierigkeitsgrads kann das Spielerlebnis auch ohne Probleme nach eigenem Ermessen angepasst werden.

Das Ganze macht sich dann durch etwaige Tipps bis hin zur direkten Lösung, falls man wirklich auf dem Schlauch steht, bemerkbar. Je nach Dauer, die man für ein Rätsel benötigt, wird das Spiel auch zum Wechsel des Schwierigkeitsgrads raten – das kann man aber dann auch nach Belieben ablehnen, wenn man sich die Blöße grad nicht geben mag.

Die Steuerung dieser Abschnitte gleicht der der anderen Abschnitte des Spiels und ist größtenteils selbsterklärend, weswegen man hier auch nicht näher auf die einzelnen Rätsel eingehen muss. Ein wichtiger Bestandteil der „AI: The Somnium Files“-Spiele ist nämlich auch der Überraschungseffekt. Ein Erlebnis, das hier natürlich nicht genommen werden soll. Auch über die restlichen Gameplay-Abschnitte soll nicht zu viel verraten werden, dennoch lohnt es sich auch hier einen Blick zu riskieren.

Ab in die Träume

Neben der bereits mehrmals erwähnten Somnium-Dive-Mechanik, die hier schon mehrmals erwähnt wurde, gehen wir zunächst einmal auf die allgemeine Erkundung und den Storyablauf ein. Zu einem großen Teil ist das Gameplay hier einem eher strikten Storyverlauf folgend.

Bestimmte Orte werden besucht und bekannten Personen Fragen gestellt. Der witzige Kniff der AI-Spiele ist hier allerdings die Interaktion mit verschiedenen Objekten oder Dialogoptionen. Mitunter kommt es hier nämlich vor, dass man durch eine augenscheinlich uninteressante Interaktion lustige Dialoge oder auch Enden freispielt.

Das genaue Untersuchen belohnt auch No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files auf diese Weise und spielt dem besonderen Humor in die Karten. Als Spin-off-Titel vermisst man aber die unterschiedlichen Storyabzweigungen, die dem Spiel und der Geschichte etwas an Komplexität und Charme nehmen. Zwar gibt es, wie bereits erwähnt, auch andere Enden; diese sind aber eher witziger Natur und für den restlichen Verlauf gänzlich irrelevant.

Ab und an kommt es vor, dass man durch verschiedene Indizien oder vage Zeugenaussagen nicht wirklich vorankommt. Hierfür gibt es die Somnium-Dives. Unser Protagonist klinkt sich über eine sogenannte Psynch-Maschine in den Kopf der jeweiligen Person und durchlebt eine Art Traumwelt, die das Innere der Gedankenwelt symbolisieren soll.

Hier schlüpfen wir auch in die Rolle von Aiba, die unter Zeitdruck auf verschiedenste Weise die richtigen Trigger aktivieren muss, um schließlich auf des Pudels Kern zu kommen. Durch den eher auf Trial and Error ausgelegten Ablauf, können diese Passagen auch recht stressig werden. Ein definitiver Spannungsboost und im Grunde auch sehr gut balanciert.

Atami, ein Konzept

In Sachen Design bekommt man Bekanntes serviert. Altbekannte Umgebungen und Charaktere, die man bereits genauso in den anderen Teilen gesehen hat. Die wenigen neuen Charaktere fügen sich allerdings ohne Probleme in die gewohnte Umgebung ein. Ein besonders positiver Aspekt der Designs sind die übertriebenen Reaktionen der Charaktere, die den abgedrehten Humor der Spiele mittragen. Einige wenige Filmsequenzen können sich aber mit sehr hohem Qualitätsniveau absetzen.

Die Regel ist das zwar nicht, aber man sieht, wozu das Team auch in der Lage wäre, wenn man sich nochmal an die etablierten Assets herantrauen würde – ein interessanter erster Ausblick auf einen echten dritten Hauptteil. Soundtechnisch sind wir bei No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files eher unauffällig unterwegs. Im Vergleich zu den Vorgängern gibt es musikalisch auf Grund der altbekannten Orte so gut wie keine neuen Titel. Herausragend ist aber besonders die japanische Synchronisation, die für mich der Serie nochmal extra Charme verleiht.

Auch wenn der allgemeine Spielumfang sich grob an der Hälfte eines Hauptspiels orientiert, bietet die Bonussektion nach dem Durchspielen doch außergewöhnlich viel an witzigen Extras. Hier gibt es nebst humorvollen Nebengeschichten im Old-School-Visual-Novel-Format auch andere unterhaltsame Sachen zum Freischalten. Für Fans wird hier sicherlich nochmal einiges geboten, was über den geringen Umfang des eigentlichen Spiels zwar nicht hinwegsehen lässt, aber zumindest ein wenig für Fanservice sorgen kann.

Wann kommt Teil drei?

Auch wenn ich insgeheim gehofft habe, dass wir einen dritten Ableger der „AI: The Somnium Files“-Reihe erhalten würden, holt die Realität einen doch sehr schnell wieder auf den Boden zurück. No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files ist letztlich tatsächlich nur ein Spin-off, allerdings eines, das den Hauptspielen in Qualität, Humor und Aufmachung kaum nachsteht. Die Charaktere und der gestörte Humor sind auf den Punkt. Die neuen Escape-Room-Abschnitte passen sich nahezu ideal in das übliche Gameplay ein und geben noch etwas mehr Abwechslung mit stark logikorientierten Gameplaypassagen, ohne den Charme der Reihe zu vernachlässigen. Der allgemeine Umfang und die Komplexität des Storyaufbaus und der Serien-typischen Aspekte, wie die Somnium-Abstecher, kommen hier allerdings zu kurz. Trotzdem gibt es besonders in Sachen Fanservice einiges. Gepaart mit einem recht angemessenen Preis und einem kostenlosen Upgrade auf Nintendo Switch 2 können Fans der Serie definitiv einen Blick riskieren. Die Hoffnungen auf einen dritten Hauptteil sind bei mir zumindest stark gestiegen.

Story Unterhaltsames Detektiv-Adventure, das leider ohne die Komplexität der Vorgänger auskommen muss. Kurzweilig, dennoch spannend und gut erzählt. Gameplay Neben den üblichen Features der Serie, dem Erkunden, Untersuchen und Rätseln, spielen Escape-Room-Passagen eine große Rolle in diesem Spin-off-Titel. Grafik Unzählige bekannte Assets mit wenig Neuerungen. Animation und Design tragen die Atmosphäre und den Charme der Serie allerdings mit. Sound Eher unauffälliger Soundtrack, aber großartige japanische Synchronisation. Sonstiges Kreativer Bonuscontent zum Freischalten, der die Fan-Herzen höherschlagen lässt.

Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft