Das Durchschnittsalter des „Final Fantasy“-Fans macht ein Problem für die Serie deutlich

„In den letzten Jahren tendierten Spieler der ‚Final Fantasy‘-Reihe dazu, einer höheren Altersgruppe anzugehören“, sagte Takeo Kujiraoka vor einiger Zeit. Das hat er nett gesagt, denn eigentlich ist das ein Problem für die Serie.

Nicht nur, dass ältere Spieler aufgrund sich ändernder Lebensumstände schlicht das Interesse an Videospielen verlieren. Die, die es nicht verlieren, haben noch dazu andere Vorlieben und Interessen als die jungen „Final Fantasy“-Fans. Eine neue Umfrage untermauert jetzt das Problem für die traditionsreiche Serie, mit dem sie schon seit Jahren konfrontiert ist.

Die Studie des japanischen Marktforschungsunternehmens GEM Partners, aus der GameRant zitiert, hat ergeben, dass das Durchschnittsalter von „Final Fantasy“-Fans bei 42 Jahren liegt. Die Erhebung basiert auf einer umfangreichen Umfrage mit rund 180.000 Teilnehmenden, allerdings allein in Japan. Es zeigt sich eine Herausforderung, welche auch Square Enix lange erkannt hat: die Gewinnung neuer Zielgruppen.

Am 18. Dezember 2025 feiert Final Fantasy sein 38-jähriges Jubiläum. Die „Final Fantasy“-Serie zählt zu den ältesten und langlebigsten Videospielreihen überhaupt. Das Durchschnittsalter der Fans überrascht also nicht. Wenn man der Sache etwas Positives entnehmen möchte, dann ist es die langfristige Bindung der Fans an die Serie. Auf der anderen Seite gelingt es der Serie offenbar nicht, trotz Spin-offs wie World of Final Fantasy, Remastern klassischer Spiele und Mobile-Ablegern, jüngere Fans in Massen zu begeistern.

Mindestens dürfte Square Enix bemüht sein, das Durchschnittsalter der Spielerschaft dem allgemeinen Durchschnitt der Gaming-Community anzugleichen. Dieser Durchschnitt zeigt allerdings, dass nicht nur Square Enix und „Final Fantasy“ vor derartigen Probleme stehen. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter von Gamern bei 38 Jahren. Es ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, vor zehn Jahren waren Spielende noch 33,6 Jahre alt.

via GameRant, Game, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.