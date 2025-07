Sommer-Gefühle auch in Genshin Impact: Update 5.8 bringt euch mit neuen Inhalten ans Meer

Das neueste Update für Genshin Impact Version 5.8 trägt den passenden Namen „Sommer! Hitze? Urlaub!“ und wird am 30. Juli durchstarten. Wie auch schon in Zenless Zone Zero geht es an die Küste, wo euch ein neues Sommerabenteuer mit entspannten, farbenfrohen Aktionen erwartet.

Zudem gibt es mit Ineffa einen neuen Charakter, der erste aus Nord-Krai. Auch Yelan aus Liyue wird in der zweiten Hälfte des Events eine wichtige Rolle spielen – sie kann eine spezielle fotografische Apparatur verwenden, um Spuren zu sichern, die für das bloße Auge unsichtbar sind.

Im August sind die Reisenden in Genshin Impact eingeladen, die Urlaubsanlage Leichtbrise zu erkunden: Sie ist eine lebendige, neue Inselregion vor der Westküste Natlans. Die wichtigsten Details dazu werden im Legendenauftrag „Sommer! Hitze? Urlaub!“ erklärt.

Ebenfalls mit von der Partie sind die fröhlichen Maskottchen der Urlaubsanlage Leichtbrise. Sie werden Asha genannt und statten Fans mit besonderen Fähigkeiten zur Erkundung aus. So ist das Gleiten über Wasser und das kurze Schweben in der Luft möglich.

Die Asha-Gefährten haben auch noch weitere Fähigkeiten, um die Rätsel und Geheimnisse der Insel zu entschlüsseln – aber zu viel möchten wir an dieser Stelle auch nicht verraten. Nur so viel: Die Belohnungen sind unter anderem der exklusive 4-Sterne-Zweihänder „Geschmiedete Weisheit“ und Bennetts neue Kleidung „Feurige Wanderung“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo