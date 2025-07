Tausende Möglichkeiten: Neuer Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds stellt Anpassungen vor

Schon auf der großen „Summer Game Fest“-Bühne teilte Takashi Iizuka einen kleinen Seitenhieb in Richtung Nintendo aus. In einem folgenden Interview legt der „Sonic Team“-Producer noch einmal nach, dabei ging es um das Thema Spielbalance. Jetzt widmet man sich wieder den Inhalten von Sonic Racing: CrossWorlds.

Die Fahrzeuge in Sonic Racing: CrossWorlds sind stark an die eigenen Wünsche anpassbar: Sega zeigt in einem neuen Trailer die Anpassungsmöglichkeiten und das Gadget-Feature in Sonic Racing: CrossWorlds.

Bei den insgesamt über 40 Fahrzeugen, 70 Gadgets und über 100 Fahrzeugteilen kommt es zu Tausenden Anpassungsmöglichkeiten für euren persönlichen Rennboliden. Einige davon stellt der neue Trailer vor.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September 2025. In Sonic Racing: CrossWorlds gibt es erneut Strecken, die sich über Land, Luft und Wasser erstrecken, doch erstmals kommen die sogenannten Reiseringe ins Spiel. Diese beeinflussen das Renngeschehen in Echtzeit, indem sie die FahrerInnen während des Rennens in neue CrossWorlds teleportieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA