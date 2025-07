Das sagen die Technik-Experten von Digital Foundry zu Donkey Kong Bananza

Mit Donkey Kong Bananza feiert DK sein großes Comeback, von dem wir uns in unserem Test reichlich begeistert zeigen. Zuletzt äußerte sich Director Kazuya Takahashi selbstkritisch als er erklärte, dass die Bildrate zugunsten der Spielbarkeit hier und da einbricht.

Eine Aussage, die wir in unserem Test auf Takahashis Bescheidenheit zurückführen, präsentiert sich „Bananza“ doch mit einer tollen Performance. Also alles gar nicht so schlimm?

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben den Titel genau unter die Lupe genommen und kommen zu dem Schluss, dass der Titel zwar einige Framerate-Einbrüche aufweist, die jedoch nicht dauerhaft seien und nur während bestimmter Animationen auftreten. Signifikantere Einbrüche kommen gelegentlich vor, etwa im Zuge bestimmter Bosskämpfe, wo die Bildrate auch mal 30 fps abfallen kann.

Auch hinsichtlich der Auflösung und weiterer technischer Aspekte geht man ins Detail und bescheinigt dem Titel letztlich, größtenteils gelungen zu sein, von kleineren Unzulänglichkeiten abgesehen. Das volle Video-Review könnt Ihr Euch unterhalb des Artikels ansehen.

Digital Foundry zum Spiel:

