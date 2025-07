Final Fantasy IX: Square Enix enthüllt putziges Easter-Egg, das ihr vielleicht verpasst habt

Zum 25. Geburtstag von Final Fantasy IX gratulierten vor einigen Tagen so ziemlich alle Social-Media-Accounts von Square Enix, bis hin zu Kingdom Hearts. Auch der japanische Twitter-Account zur Remake-Serie zu Final Fantasy VII übermittelte Glückwünsche.

Dabei enthüllte der Account ein feines Easter-Egg zu Final Fantasy IX, das euch damals wie heute vielleicht nicht aufgefallen ist. Es geht dabei um die Parade zur Amtseinführung von Präsident Rufus in Junon. Dabei hört ihr einen wunderbar passenden Soundtrack im Hintergrund, nämlich „Rufus’s Welcoming – Ceremony A New Leader“.

Der Titel ist unverfänglich, auch im Originalspiel hieß das Stück schon ganz ähnlich. Ihr kennt die Klänge allerdings auch aus Final Fantasy IX. Im Tweet wird gefragt, ob den Fans das Lied nicht bekannt vorkomme. „Habe ich es irgendwo im Wald gehört…?“, fragt der Social-Media-Manager, der offensichtlich voll im Stoff steht.

Und natürlich. In einem Active Time Event spielt Tantalus eben jenes Stück. Könnt ihr euch daran erinnern? Die Active Time Events in Final Fantasy IX sind größtenteils optionale Szenen. Dabei kann der Spieler die Handlungen anderer Gruppenmitglieder an anderen Orten verfolgen, die etwa zeitgleich stattfinden.

