Neues Trademark lässt Fans mal wieder über das nächste „Tales of“-Remaster spekulieren

Im Sommer will uns Bandai Namco eigentlich das nächste „Tales of“-Remaster vorstellen. Der Sommer ist noch lange nicht zu Ende, aber natürlich spekulieren Fans kräftig, welches Remaster uns erwarten könnte.

Das „Tales of Series Remastered Project“ verfügt inzwischen über ein eigenes Entwicklerteam bei Bandai Namco. Im Dezember 2024 gab man bekannt, dem Projekt sollen regelmäßig weitere Neuauflagen entspringen. Doch seit Tales of Graces f Remastered warten Fans auf die nächste Ankündigung.

Wie jetzt bekannt wurde, hat Bandai Namco am 8. Juli 2025 in Japan einen neuen Markeneintrag für „Tales of Destiny“ registriert. Abgesehen von einem Bild, das den Spiele-Titel in schwarzer englischer Schrift auf weißem Hintergrund zeigt, liegen derzeit keine weiteren offiziellen Informationen vor.

Bereits im Januar hatte Bandai Namco einen Markenschutzeintrag für Tales of the Abyss vorgenommen. Für Tales of Abyss spricht außerdem, dass Producer Yuki Ishikawa schon vor Monaten seine Sympathie zu „Abyss“ bekundet hatte.

Ob die Einträge mit Remaster-Plänen im Zusammenhang stehen, ist natürlich völlig offen. Oft genug haben in der Vergangenheit allerdings ähnliche Vorgänge, insbesondere bei Bandai Namco zu späteren Ankündigungen geführt.

via Abyssal Chronicles, Bildmaterial: Tales of Destiny, Bandai Namco via Mobygames