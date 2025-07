Goddess Order: Neues Pixel-Art-RPG bereitet sich mit Teaser-Trailer auf weltweiten Launch vor

Die koranischen Entwickler sind (auch) dieses Jahr stark im Mobile-Bereich. Kakao Games hat jetzt einen neuen Teaser-Trailer zu seinem neuen Mobile-Action-RPGs Goddess Order folgen lassen.

Entwickelt wird das Spiel von PixelTribe, und der Name des Entwicklerstudios lässt auch sofort auf den Stil des Spiels schließen: Goddess Order ist ein seitlich scrollendes Mobile-Action-RPG im Pixel-Art-Stil. Es kombiniert Retro-Pixel-Art-Ästhetik mit intuitivem Kampf und strategischen Charakterkombinationen für ein fesselndes Spielerlebnis.

Besonderen Fokus legt das Spiel auf actionreiche Kämpfe mit präzisem Timing und direkter Steuerung. Jeder perfekt getimte Konter und jeder gebrochene Angriff gibt das aufregende Gefühl, wirklich das Blatt im Kampf zu wenden.

Nächste Woche, genauer gesagt am Mittwoch, 23. Juli, wird es einen Online-Showcase über den offiziellen YouTube-Kanal von Goddess Order geben. Das Entwicklerteam stellt dabei die Spielinhalte vor und gibt interessante Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung.

PixelTribe ist ein neues Tochterunternehmen von Loadcomplete, das in den letzten zehn Jahren mehr als 15 Mobile-Games entwickelt hat, darunter neben Crusaders Quest auch Legend of Slime. Goddess Order startete bereits in Malaysia, Singapur, Neuseeland und Australien, nun macht sich das Team für den weltweiten Start im Herbst 2025 bereit.

Der neue Teaser-Trailer:

via GamesPress, Pocket Tactics, Bildmaterial: Goddess Order, Kakao Games, PixelTribe