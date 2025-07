Zenless Zone Zero feiert den Sommer mit Outfits, viel Wasser und neuen Freunden

Frisch veröffentlicht: Im neuen Update „Ankunft der anbrandenden Wogen“ zu Zenless Zone Zero segelt ihr ab ins Sommerparadies! Denn in Update 2.1 geht es in zwei neue Regionen: die Sailume-Bucht und das Traumresort.

Neue Abenteuer gibt es unter anderem mit der Fraktion „Spukschuppen“ und den beiden neuen Charakteren Yuzuha und Alice, die ein Resort in Nöten wiederbeleben möchten. Das Sommerupdate von Zenless Zone Zero bietet ein unvergessliches Sommerabenteuer mit neuen Outfits, Wasseraktivitäten und Freundschaft unter den Wellen.

Neue Gebiete: Sailume-Bucht und Traumresort

Das einst tadellose Resort, in dem der Hauptteil des neuen Updates spielt, ist nun ein verblasstes Paradies. Deshalb möchten die „Spukschuppen“ den früheren Glanz des Gebietes in einer Reihe aquatischer Quests wiederherstellen.

Die Proxys können sich in diesem neuen Gebiet, das das Story-Kapitel 2 erweitert, in einer Reihe neuer Minigames austoben. Dazu gehört surfen, Power-Ups sammeln, um Hindernisse navigieren, oder mit einer Yacht in See stechen, um sich während einer malerischen Inseltour einer Schießherausforderung zu stellen.

Dazu gibt es zum Angeln weitläufigere Gewässer, neue Fischarten und optimierte Interaktionen für reduziertes Abrackern mit entspanntem Gameplay. Neben den Sommeraktivitäten gibt es auch stylische Sommeroutfits für Yuzuha, Alice und die Hauptfiguren.

Neue Charaktere: Ukinami Yuzuha und Alice Thymefield

Ein weiteres Highlight sind die beiden neuen Charaktere. Ukinami Yuzuha feuert zusammen mit ihrem Tanuki-Gefährten Kama im Kampf Bonbonbomben auf Gegner. Ihre charakteristische Fähigkeit „Süßer Schreck“ passt sich durch „Geschmacksanpassung“ an das Attribut des aktiven Agenten an.

Alice Thymefield, das neueste Mitglied von Spukschuppen ist eine Adelserbin, die mit ihren eleganten Fechtkunsttechniken geschickt das Schlachtfeld manövriert und „Degenetikette“ ansammelt. Das neue Bangboo Miss Esme kämpft an der Seite der Agenten und generiert hilfreiche Bonuseffekte, um Energie oder LP wiederherzustellen.

Das Update 2.1 steht ab sofort auf PlayStation, Xbox, PCs und Mobilgeräten bereit. Mit den Codes ZZZ21SUMMER, ZZZTHANK, ZZZYOU, ZZZFOR, ZZZSTAYING, ZZZWITHUS gibt es zusätzliche In-Game Währung und Items. Auch die Codes ZZZ20NEWSEASON und ZENLESSGIFT funktionieren vorübergehend noch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo