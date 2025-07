Beat-’em-up-Fans freuen sich auf Troublemaker: Raise Your Gang für Switch noch im Juli

Soft Source Publishing und Entwickler Gamecom Team haben angekündigt, dass Troublemaker: Raise Your Gang am 31. Juli 2025 auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Der actionreiche Beat-’em-up-Titel feierte sein Debüt bereits 2023 auf PCs, im selben Jahr folgte noch eine Xbox-Version.

In Troublemaker: Raise Your Gang übernehmt ihr die Rolle von Budi, einem neuen Schüler an einer indonesischen Eliteschule. In einem wilden Mix aus überdrehtem Highschool-Drama und klassischem Prügelspiel kämpft sich Budi durch das Schuljahr – und zwar buchstäblich.

Im Zentrum steht das titelgebende Schulturnier Raise Your Gang. In diesem bekämpfen sich rivalisierende Schülergangs gegenseitig, um sich an die Spitze der sozialen Hierarchie zu prügeln. Der Titel bietet mehr als 30 Kampfmanöver, die sich zu eigenen Kombos zusammenstellen lassen, sowie ein Gang-System, bei dem Budi auf die Unterstützung seiner Freunde zählen kann.

Neben actionreichen Kämpfen erwarten die Spieler auch klassische Teenagerprobleme, vom Hausaufgabenstress bis zur Pflege der Beziehung mit Budis Freundin. Das Spiel kombiniert humorvolle Narrative mit einem überzeichneten Blick auf das Leben an einer modernen indonesischen Schule. Derzeit befindet sich mit Troublemaker 2: Beyond Dream bereits ein Nachfolger in Entwicklung.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Troublemaker: Raise Your Gang, Soft Source Publishing, Gamecom Team