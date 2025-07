The Legend of Zelda: Kinofilm-Darsteller für Link und Prinzessin Zelda stehen fest

Zuletzt machte die geplante Live-Action-Verfilmung mit einer verschmerzbaren Verspätung von sich reden – wir berichteten. Nun winken bessere Nachrichten. Wie Zelda-Papa Shigeru Miyamoto nämlich auf Twitter verkündet, habe man bereits die DarstellerInnen für Link und Zelda gefunden.

Demnach wird Benjamin Evan Ainsworth in die Rolle des zipfelmützigen Helden schlüpfen, während Bo Bragason Hyrules Prinzessin mimt. Miyamoto bekundet, sich auf die Darstellung der beiden SchauspielerInnen zu freuen und weist nochmal darauf hin, dass der „The Legend of Zelda“-Film für eine Veröffentlichung am 7. Mai 2025 angesetzt ist.

The Legend of Zelda wird von Shigeru Miyamoto und dem erfahrenen Avi Arad produziert, der früher als Chief Creative Officer bei Marvel Entertainment tätig war. Die Produktion übernehmen Nintendo und Arad Productions, während Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie, die Regie führt.

via IGN, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo