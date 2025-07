„Die Wahrheit kommt ans Licht“ – neues Kapitel zu Final Fantasy VII: Ever Crisis enthüllt

Inzwischen steuert Final Fantasy VII: Ever Crisis auf seinen zweiten Geburtstag zu. Bei den zurückliegenden Feiern zum ersten Jubiläum im September haben die Macher versprochen, dass „Ever Crisis“ gerne auch noch den dritten und fünften Geburtstag erleben soll.

Wir werden sehen. Die 11 Millionen Downloads, die das Spiel bisher verzeichnen konnte, dürften jedenfalls zur Langlebigkeit beitragen. Im Rahmen dieser Langlebigkeit hat Square Enix jetzt das nächste Kapitel zu Final Fantasy VII: Ever Crisis angekündigt.

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich bekanntlich der gesamten FFVII-Compilation, wenn auch schrittweise in Häppchen. Die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Zu „Fina Fantasy VII“ steht jetzt das 9. Kapitel an und es wird langsam ernst. Aber seht selbst.

Der Untertitel des Kapitels „The Truth Revealed“ ist natürlich vielversprechend, aber dass „Ever Crisis“ der Lore des Originals eine neue Wendung gibt, ist unwahrscheinlich. Gleichwohl: Es gibt auch ganz neue Story-Inhalte, wie beispielsweise die Geschichte um den jungen Sephiroth. Das Spiel ist für Mobilgeräte und PC-Steam kostenlos verfügbar.

Der Trailer zum neuen Kapitel:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot