Ben Starr, Sam Lake und Neil Newbon: Über die Palworld-Sache ist Dead Take hinausgewachsen

Bis vor wenigen Tagen war „Dead Take“ einerseits das neue Spiel der Macher von Tales of Kenzera: Zau. Andererseits vor allem eines der ersten Spiele von Pocketpair Publishing. Die Palworld-Macher gehen unter die Publisher, das war der größere Aufhänger. Nach Meldungen der letzten Tage ändert sich das jetzt.

Jetzt wird über Namen geredet. Das psychologische Horrorspiel versetzt SpielerInnen in eine abgelegene Luxusvilla in den Hollywood Hills, in der sie in die Rolle von Schauspieler Chase Lowry, gespielt von Neil Newbon, schlüpfen. Lowry begibt sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Freund Vinny Monroe, verkörpert von Ben Starr, der nach einer glanzvollen Hollywood-Party spurlos verschwindet.

Die Geschichte entfaltet sich, während man Escape-Room-artige Rätsel löst und verstreute Videoaufnahmen zusammensetzt, um die dunklen Geheimnisse hinter der Fassade der Filmindustrie zu enthüllen. Im Zentrum stehen dabei zwei Schauspieler, die um dieselbe Rolle in einem neuen Film eines mächtigen Hollywood-Produzenten konkurrieren.

Mit Neil Newbon und Ben Starr ist die Liste des namhaften Casts aber noch lange nicht zu Ende. Jane Perry (Baldur’s Gate 3, Dragon Age: The Veilguard) und Alanah Pearce (Cyberpunk 2077, V/H/S/Beyond) gehören ebenso zum Cast. Darüber hinaus gibt es prominente Gastauftritte von Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel’s Spider-Man 2), Matthew Mercer (Critical Role, Final Fantasy VII: Rebirth), Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne), Travis Willingham (Marvel Rivals, Star Wars Jedi: Fallen Order) und CDawgVA (Honkai: Star Rail, Card-En-Ciel).

Schon bald können Interessierte noch mehr über das Spiel erfahren, denn am 22. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit findet eine Medienpräsentation mit Surgent Studios statt. Und, auch das ist neu, am 31. Juli erscheint das Spiel dann auch schon!

