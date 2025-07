Danganronpa-Schöpfer atmet auf: The Hundred Line hat die Kurve nochmal gekriegt

Mit The Hundred Line: Last Defense Academy legten Too Kyo Games kürzlich ein beachtliches Debüt hin. Von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka geleitet, brüstet sich der Titel mit einem beispiellosen Umfang. Stolze 100 verschiedene Enden bietet der Hybrid aus Visual Novel und Strategie-RPG.

Obwohl der Titel von Presse und Fans weitgehend mit Lobeshymnen besungen wurde, sah es für das Studio eine ganze Weile düster aus. Kodaka hatte schon vor der Veröffentlichung mehrfach deutlich gemacht, dass die Zukunft des Studios von The Hundred Line abhängen könnte. Auch nach Release überzeugten die Zahlen vorerst nicht – wir berichteten.

Nun können Fans, vor allem aber Too Kyo Games aufatmen. Im Gespräch mit Bloomberg, sprach Kodaka über die Zukunft des Unternehmens. Neben Wünschen, an einem DLC, Fortsetzungen und Anime-Adaptionen werkeln zu wollen, gab Kodaka zu Protokoll, dass die Verkäufe von The Hundred Line mittlerweile ziemlich gut aussähen.

Konkrete Zahlen teilt der Entwickler allerdings nicht. Trotzdem: Es sieht ganz so aus, als wäre das risikoreiche Projekt letztlich doch mit einem Happy End zu Ende gegangen. Kürzlich bekundete Kodaka sein Interesse, an einem DLC für The Hundred Line zu arbeiten.

