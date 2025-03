Das war … Kalenderwoche 9/2025

Eine Pokémon Presents, der Start von Monster Hunter Wilds und eine Tekken-Kontroverse haben viel zu reden gegeben. Neben weiteren Nachrichten und Neuankündigungen folgen noch viele weitere Videos der letzten Tage. Zum Schluss gibt es schließlich noch ein Review sowie die März-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei einer Pokémon Presents zum Pokémon Day 2025 gab es mit Pokémon Champions (Switch, Mobil) eine Neuankündigung. Hier geht es vor allem um die Kämpfe. Ausführlich mit dabei war auch Pokémon-Legenden: Z-A (Switch), welches Ende Jahr erscheinen soll. Neue Inhalte gibt es des Weiteren für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil), die Stop-Motion-Serie Die Pokémon-Concierge erhält neue Episoden und die Pokémon-Dokuserie „Der Weg zu den Weltmeisterschaften“ eine zweite Staffel.

Mit viel Schwung gestartet ist Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC). Vor allem in Japan – aber nicht mehr nur – ist die Reihe extrem populär. Auch die japanische Famitsu vergab beinahe die perfekte Wertung.

Für deutliche Worte hat wieder einmal Katsuhiro Harada gesorgt. Die kommende DLC-Kämpferin Anna aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) hatte bei einigen Fans nämlich für Kritik gesorgt. Ein eigenes Bild der Lage könnt ihr euch mit dem Gameplay-Trailer machen.

Nach Silent Hill 2 gehen Bloober Team und Konami ein neues Projekt an. Um welche IP es sich handelt, sagte man jedoch noch nicht. Neue Gerüchte gibt es zu Microsoft, denn die nächste Generation könnte nur noch digital stattfinden.

Es folgen nun einige weitere spannende Neuankündigungen der Woche. Bei MercurySteam werkelt man aktuell in Zusammenarbeit mit 505 Games am Fantasy-Actionspiel Blades of Fire (PS5, Xbox Series, PC). An Edge of Eternity anknüpfen möchte Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC), diesmal mit einem actionreichen Echtzeit-Kampfsystem. Um eine Rockband aus den 90ern dreht sich Rockbeasts (PS5, Switch, Xbox Series, PC), wir dürfen dabei als Manager auftreten. Das Remake der Visual-Novel ToHeart (Switch, PC) erscheint für Steam auch im Westen, die Switch-Version bleibt vorerst in Japan.

Wir haben noch viele weitere Trailer und Informationen für euch! Da wäre beispielsweise der Übersichtstrailer zu Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) in typischer Nintendo-Länge. Erstmals ausführlich zu sehen war auch Fuga: Melodies of Steel 3 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches die Trilogie abschließt. Beim neusten Streich von Compile Heart handelt es sich um Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch), ihr übernehmt einen Lieferdienst. Im August könnt ihr die Fäuste in Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) fliegen lassen, zuvor gibt es im Mai to a T (PS5, Xbox Series, PC) vom Katamari-Macher und im April Promise Mascot Agency (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit prominenter Unterstützung.

Einen Publisher gefunden hat Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC) vom illustren Duo Swery65 und Suda51. Bei Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC) ging es um Strumpfhosen in der Deluxe-Edition. Zum rhythmischen RATATAN (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) gab es einige Gameplay-Einblicke. Aus Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielt die Titelheldin ihr Charaktervideo, während aus der Erweiterung Lies of P: Overture (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) die Story im Zentrum stand. Jeweils voll auf Action setzen die beiden Projekte Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Rise of Rebellion (PC) (Link).

Das Reboot zu Fable (Xbox Series, PC) ist bereits auf 2026 verschoben, dafür zeigte sich das Gothic 1 Remake (PS5, Xbox Series, PC) schon mal mit einer Prolog-Demo. Ebenfalls reinschnuppern könnt ihr in das interessante Open-World-Projekt Star Overdrive (Switch). Einen etwas gemütlicheren Ansatz verfolgt da Outbound (Xbox Series, PC), welches Parallelen zu Stardew Valley aufweist. Den Early Access verlassen hat inzwischen Longvinter PS5, PC), die PlayStation-Veröffentlichung folgt jedoch erst nächstes Jahr. Lust auf Nostalgie? Dann gibt es im Sommer die Gex Trilogy (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und bereits Ende März das Low-Poly-Abenteuer Merchant 64 (PC).

Für Furore sorgt aktuell die Demo zu Mecha Break (Xbox Series, PC), welche fleißig getestet wird. Der Horror-Titel Mouthwashing (PS5, Switch, Xbox Series, PC) erhält nach dem gelungenen PC-Start nun auch eine physische Konsolen-Veröffentlichung. Viele neue Inhalte gibt es aktuell in Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC), Version 2.00 ist ausgerollt. Ein wenig düsterer zeigt sich aktuell Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) mit Version 1.3, während Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) Mitte März auf Version 1.6 stellt. Zum Schluss könnt ihr euch noch entspannen und ins Arrangement-Album FINAL FANTASY x kawaii! ~ #SQkawaii reinhören.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) unter die Lupe genommen. Der Gameplay-Loop hat sich dabei als zäh und auch frustrierend erwiesen, vor allem im PvP.

Schon haben wir wieder März! In unseren Neuerscheinungen des Monats findet ihr alle kommenden Highlights, von A wie Atelier bis X wie Xenoblade.