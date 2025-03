Der erste Trailer zum verrückten „Lieferdienst-RPG“ Calamity Angels: Special Delivery

Compile Heart und Idea Factory International haben den ersten Trailer zu Calamity Angels: Special Delivery veröffentlicht. Das ungewöhnliche RPG, in dem sich alles um die Kunst der Paketlieferung dreht, erscheint am 26. Juni in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Eine Veröffentlichung im Westen folgt im Sommer sowohl digital als auch physisch mit englischer und japanischer Sprachausgabe. Der erste Trailer gibt neue Einblicke zu den Hintergründen, in Dialoge und zum Kampfsystem.

In Calamity Angels: Special Delivery übernehmen SpielerInnen die Leitung eines skurrilen Lieferdienstes in der Orkotris-Region. Die Paketzustellung führt durch gefährliche Landschaften, in denen sich nicht nur Monster, sondern auch konkurrierende Lieferdienste in den Weg stellen. Jede Lieferung bringt neue Herausforderungen, und die richtige Vorbereitung ist entscheidend. Vor jeder Mission müssen Pakete genau inspiziert, platzsparend verpackt und das passende Team mit Ausrüstung zusammengestellt werden.

Das Kampfsystem setzt auf einen besonderen Twist: Der Gemütszustand der Crew beeinflusst den Verlauf der Kämpfe. Sind die Charaktere schlecht gelaunt, könnten sie Befehle ignorieren – allerdings kann das auch überraschende, positive Effekte haben und sogar den Ausgang eines Kampfes zu Gunsten der SpielerInnen drehen. Die Erkundung der Spielwelt erfolgt über ein zufallsbasiertes System, bei dem ein Roulette über das nächste Feld entscheidet. Neben normalen Begegnungen gibt es Shops, besondere Belohnungen und anspruchsvolle Bosskämpfe.

Die Charakterdesigns stammen von Kei Nanameda, bekannt für Mary Skelter und Death end re;Quest, und versprechen eine lebendige Welt mit charismatischen Figuren, humorvollen Dialogen und energiegeladenen Auseinandersetzungen.

Der erste Trailer:

