Zenless Zone Zero enthüllt neue Geheimnisse um Opfergeist und die Militärfraktionen

HoYoverse hat die neueste Version 1.6 „Inmitten vergessener Ruinen“ für das Urban-Fantasy-ARPG Zenless Zone Zero angekündigt. Die Aktualisierung erscheint am 12. März 2025 für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte und bringt einmal mehr neue Story-Inhalte, spielbare Charaktere sowie zusätzliche Herausforderungen.

In der Fortsetzung der Haupthandlung geraten die Proxys in ein gefährliches Netz aus Intrigen. Auf Befehl des Bürgermeisters von New Eridu nehmen sie an einer Auktion teil, bei der sie sich ein wertvolles Artefakt sichern müssen, das mit den Geheimnissen von Opfergeist in Verbindung steht.

Doch sie stehen in Konkurrenz mit anderen Fraktionen, darunter das Phantomdiebsyndikat Spottdrossel, das ebenfalls auf den begehrten Gegenstand aus ist. Währenddessen wird die wahre Identität von Anby enthüllt, und ihre Vergangenheit als ehemalige Truppenführerin der Silber-Truppe kommt ans Licht.

Neue spielbare Charaktere und Rückkehr bekannter Agenten

Mit Version 1.6 treten drei neue Agentinnen dem Kampf bei. Anby Demara erscheint als Rang-S-Agentin (Elektro) unter dem Namen Soldatin Nr. 0 – Anby. Mit ihren schnellen Angriffen verursacht sie Elektro-Schaden und verstärkt den kritischen Schaden von Teammitgliedern. Neben ihr debütiert Trigger, eine Scharfschützin der Obol-Truppe und ebenfalls eine Rang-S-Agentin (Elektro-Durchbruch). Sie kann im Scharfschützenmodus gegnerischen Angriffen ausweichen und Teamkameraden für Unterstützung rufen.

Zusätzlich kehrt Pulchra Fellini von den Söhnen von Calydon als Rang-A-Agentin (Physisch-Durchbruch) zurück. Auch die Rang-S-Agentinnen Burnice (Feuer-Anomalie) und Zhu Yuan (Äther-Attacke) sind erneut in ihren exklusiven Kanälen verfügbar.

Neue Herausforderungen und Spielmodi

Mit der Aktualisierung erwartet Fans eine Begegnung mit dem neuen Boss Geppetto in Höhle Null sowie die Freischaltung des höheren Schwierigkeitsgrads VI in „Frontsäuberung“. Der neue Modus „Verschleierte Operation“ führt besondere Effekte ein, darunter erhöhten Schaden durch angesammelte Münzen.

Zusätzlich gibt es im Sonderprogramm von Trigger einen Third-Person-Shooter-Modus, in dem Fans sich in Scharfschützen-Missionen beweisen können. Weitere spielerische Abwechslung bieten die Minispiele „Kämpfe weiter, kleiner Held!“, bei dem Proxys als Bangboo-Drohne Herausforderungen meistern, sowie „Kleiner Ritter, großes Abenteuer“, in dem Fans einem Bangboo durch zehn Prüfungen helfen und exklusive Belohnungen – darunter Pulchra – erhalten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo