Switch-exklusiv: Zelda-inspiriertes Open-World-Abenteuer erhält spielbare Demo

Star Overdrive nähert sich mit großen Schritten seiner Veröffentlichung am 10. April 2025 – und ab sofort können sich Interessierte mit einer kostenlosen Demo auf Nintendo Switch einen ersten Eindruck vom Sci-Fi-Open-World-Action-Adventure verschaffen. Das teilten Entwickler Caracal Games und Publisher Dear Villagers nun mit.

Die Demo ermöglicht es SpielerInnen, die erste Stunde von Star Overdrive zu erleben. Dabei erhalten sie einen Einblick in die Story, lösen Rätsel und testen das physikbasierte Kampfsystem, während sie auf ihrem Hoverboard durch das Tutorial-Gebiet einer weitläufigen Welt gleiten.

Star Overdrive kombiniert klassische Open-World-Elemente mit einer besonderen Hoverboard-Mechanik, die das Fortbewegen, Kämpfen und Erkunden mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Entwickler Caracal Games ließ sich dabei von Zelda: Breath of the Wild inspirieren und möchte dessen Freiheitsgefühl mit eigener Gameplay-Dynamik neu interpretieren.

„Als große Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben wir unser Bestes gegeben, um das, was wir daran geliebt haben, einzufangen und es zu unserem eigenen zu machen. Wir hoffen wirklich, dass andere Fans unsere Bemühungen zu schätzen wissen und unterstützen werden“, erklärte Tommaso von Caracal Games unlängst.

Erkunden, rätseln, kämpfen

SpielerInnen erkunden eine fremde Welt, die aus vier unterschiedlichen Biomen besteht – darunter Wüstenlandschaften und gewaltige Wassergebiete. Eine mysteriöse Notrufübertragung ist der Ausgangspunkt des Abenteuers, das Spieler in Kontakt mit den Überresten einer alten Zivilisation bringt. Neben freier Erkundung und Rätsellösungen stehen epische Kämpfe gegen Alien-Kreaturen auf dem Programm.

Star Overdrive wurde erstmals im Nintendo Direct im August 2024 vorgestellt und wird zunächst zeitexklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Eine spätere Veröffentlichung für weitere Plattformen gilt als wahrscheinlich. Für Switch gibt es jedenfalls schon mal eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könne. Enthalten ist hier unter anderem ein digitales Manga-Prequels sowie weitere Boni.

Der Demo-Trailer:

Bildmaterial: Star Overdrive, Dear Villagers, Caracal Games