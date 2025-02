Zurück in der Kolonie: Gothic 1 Remake gibt Vorgeschmack auf die unbarmherzige Welt

THQ Nordic und Alkimia Interactive haben im Rahmen des Steam Next Fest eine eigenständige Demo zu Gothic 1 Remake an den Start gebracht: Nyras Prologue. Vom 24. Februar bis zum 3. März können Gothic-Fans in diese spezielle Einführung in die Welt des Remakes eintauchen.

Anstatt in die Rolle des bekannten namenlosen Helden zu schlüpfen, erleben SpielerInnen in Nyras Prologue die Kolonie aus der Perspektive von Nyras, einem frisch verurteilten Gefangenen, der in der gefährlichen Umgebung ums Überleben kämpft.

Die Demo soll einen ersten Eindruck von der Atmosphäre, den Kämpfen und der Grafik des vollständigen Remakes vermitteln, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Allerdings handelt es sich nicht um eine vollständige Abbildung der Spielmechaniken oder der offenen Welt des finalen Spiels.

Die Spielzeit von Nyras Prologue beträgt etwa eine Stunde. Geboten werden demnach herausfordernde Kämpfe sowie ein erster Blick auf die überarbeitete Optik des Remakes. Die Demo ist über Steam verfügbar, während ein neuer Trailer einen Eindruck vom neuen Look und Gameplay vermittelt.

Gothic 1 Remake, das auch für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll, bleibt weiterhin ohne genaues Erscheinungsdatum, dabei könnt ihr das Spiel unter anderem bei Amazon* schon eine ganze Weile vorbestellen. Die Demo wird bis zum 3. März verfügbar sein. Danach könnt ihr euren Hunger nach Gothic mit einem neuen Kochbuch* stillen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive