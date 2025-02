Neues JRPG von einem „All-Star-Team“ will Genre-Fans begeistern – diesmal mit Action

Das französische Studio Midgar Studio und Publisher NACON haben mit Edge of Memories ein neues Action-RPG enthüllt, das im selben Universum wie Edge of Eternity spielt. Der Titel erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs und macht, wie damals auch Edge of Eternity, mit großen Namen von sich reden.

Während Edge of Eternity mit rundenbasierten Kämpfen und einem strategischen Ansatz aufwartete, setzt Edge of Memories jedoch auf ein actionreiches Echtzeit-Kampfsystem. SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Eline, eine umherziehende Seelenflüsterin, die mithilfe ihrer Begleiter Ysoris und Kanta gegen die „Korrosion“ kämpft – eine mysteriöse Seuche, die Menschen, Tiere und Pflanzen in monströse Abscheulichkeiten verwandelt.

Eine unerwartete Begegnung entfesselt eine dunkle Macht in ihr, die es ihr ermöglicht, die Korrosion innerhalb ihres eigenen Körpers zu kontrollieren. Diese Fähigkeit könnte der Schlüssel zur Rettung ihrer sterbenden Welt sein, die in der Unreal Engine 5 entsteht.

Das Kampfsystem erlaubt schnelle Schlagabfolgen und spektakuläre Kombos. Teamwork spielt eine entscheidende Rolle, denn Elines Begleiter können individualisiert werden und sollen in den richtigen Momenten für zusätzlichen Schaden sorgen. Zudem kann sie sich in einen Berserker verwandeln, um verheerende Angriffe auszuführen. Die Welt erkundet man zu Fuß oder auf dem Rücken eines Nekaroo, einer katzenartigen Kreatur.

Große Namen vereint

Für die Entwicklung konnte Midgar Studio eine beeindruckende Riege an Künstlern und Entwicklern gewinnen. Die Charakterdesigns stammen von Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), während die Geschichte von Sawako Natori (NieR, Drakengard) geschrieben wurde. Die musikalische Untermalung liefert ein Team aus Cedric Menendez, Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3, Oninaki) und Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Sea of Stars), ergänzt durch die Stimme von Emi Evans (NieR: Automata). Auch Mitsuru Yokoyama, der Kampfsystem-Designer von Final Fantasy XV, ist an der Entwicklung beteiligt.

Jérémy Zeler-Maury, CEO von Midgar Studio, beschreibt Edge of Memories als einen „Wendepunkt“ für das Franchise: „Wir sind begeistert, die Welt des „Edge of“-Franchise mit einem neuen Teil zu erweitern, der eine neue künstlerische Richtung einschlägt und einen Wendepunkt im Gameplay markiert, indem er den strategischen, rundenbasierten Stil des Vorgängers zugunsten eines dynamischeren und immersiveren Action-RPG-Ansatzes aufgibt. Als echte JRPG-Enthusiasten haben wir viel Liebe in dieses Projekt gesteckt und können es kaum erwarten, es sowohl mit Fans des Genres als auch mit Neueinsteigern zu teilen.“

Der erste Trailer:

via Nacon, GameRant, Gematsu, Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON