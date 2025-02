Granblue Fantasy Versus: Rising erhält zahlreiche Neuerungen und Inhalte mit Version 2.00

Cygames hat heute das Update auf Version 2.00 für Granblue Fantasy Versus: Rising veröffentlicht. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen, darunter den neuen spielbaren Charakter Sandalphon, einen Survival-Modus, das neue Schlachtfeld Canaan Shrine und zahlreiche Balance-Anpassungen.

Mit dem Deluxe Character Pass 2 erhält Granblue Fantasy Versus: Rising nun seinen ersten neuen DLC-Charakter: Sandalphon, der Primarch der Engel. Neben ihm gibt es einen Premium-Avatar, ein Charakter-Badge sowie verschiedene kosmetische Extras. Die zusätzliche Charakter-Erweiterung kann auch separat für 7,99 Euro erworben werden.

Mit Sandalphon beginnt der Character Pass 2, der weitere Kämpfer für das Spiel einführt. Der vollständige Fahrplan sieht wie folgt aus: Nach Sandalphon folgt Galleon im Frühjahr 2025, Wilnas im Sommer, Meg im Herbst und Ilsa Anfang 2026. Fans können entweder den Character Pass 2 oder den Deluxe Character Pass 2 erwerben, der neben den Charakteren auch zusätzliche Farbvariationen, Waffenskins und einen exklusiven Sandalphon-Avatar enthält.

Neue Inhalte und Verbesserungen

Mit dem Update gibt es neben dem neuen Charakter auch einen neuen Survival-Modus, einen Online-Trainingsmodus, ein neues Lobby-Minispiel namens SHARK TO GLORY sowie zahlreiche Änderungen am Balancing des Spiels. Zusätzlich wurde Battle Pass Runde 7 eingeführt, der neue freischaltbare Inhalte wie Avatare, Musikstücke und kosmetische Gegenstände bietet. Wer sich für den Premium Battle Pass Runde 7 entscheidet, erhält exklusive Belohnungen, darunter das Arbitrator of the Shore-Kostüm für Zooey.

Cygames feiert Version 2.00 mit einer Rabattaktion. Sowohl bei Steam als auch im PlayStation Store sind die digitale Standard Edition und die Deluxe Edition um gut 60 Prozent reduziert und für 19,49 Euro respektive 29,24 Euro erhältlich. Die Aktion läuft auf PlayStation Store vom 26. Februar bis 12. März und auf Steam vom 25. Februar bis 11. März 2025.

Der neue DLC-Charakter:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works