Das neue Spiel der Metroid-Dread-Macher geht in eine ganz andere Richtung

2021 ist Metroid Dread erschienen, entwickelt von MercurySteam. Das spanische Studio konnte schon zuvor auf Partnerschaften mit Konami oder Codemasters zurückblicken, aber die gelungene Auftragsarbeit für Nintendo brachte das Studio auf die Landkarte vieler Gaming-Fans.

Und während es Gerüchte um ein weiteres 2D-Metroid aus spanischer Schmiede gibt, ist etwas anderes schon lange offiziell. Schon 2021 kündigte MercurySteam nämlich an, dass man an einem neuen Action-RPG arbeitet. Damals investierte Digital Bros. in das Projekt – die Mutterfirma von 505 Games. Jetzt stellte man das Spiel vor, das mit einem 2D-Metroid gar nichts am Hut hat.

Das neue Fantasy-Actionspiel Blades of Fire erscheint demnach am 22. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC-exklusiv im Epic Games Store. Blades of Fire entführt die SpielerInnen in eine Welt, die von der tyrannischen Königin Nerea beherrscht wird. Sie hat mit einem dunklen Zauber alles Stahl zu Stein verwandelt, sodass sich niemand mehr gegen sie zur Wehr setzen kann.

Doch Aran de Lira, der letzte Held, der noch echtes Metall führen kann, stellt sich ihr entgegen. Begleitet wird er von Adso, einem jungen Gelehrten, dessen Wissen über uralte Mythen eine entscheidende Rolle in ihrem Kampf spielen könnte.

Wichtig: Waffenschmiedesystem

Ein zentrales Feature des Spiels ist das umfangreiche Waffenschmiedesystem. SpielerInnen können zahlreiche Waffenvariationen selbst schmieden, indem sie aus verschiedenen Legierungen, Klingen, Parierstangen und Runen wählen. Jede Waffe wird spezifische Vorteile gegen bestimmte Gegner bieten, sodass strategische Anpassungen essenziell sind. Das taktische Kampfsystem ermöglicht zudem gezielte Angriffe auf Körperteile der Gegner, um ihre Rüstung zu durchbrechen.

Die Reise von Aran und Adso führt durch eine Welt voller Rätsel, dunkler Geheimnisse und epischer Schauplätze – von gewaltigen Burgen bis hin zu labyrinthischen Palästen. Mehr als 50 verschiedene Gegnertypen, darunter untote Kreaturen und die Elitegarde der Königin, stellen sich den SpielerInnen entgegen. Doch Adso, obwohl kein Krieger, kann mit seinem Wissen über die verlorene Sprache der göttlichen Schmiede wichtige Hinweise geben und den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Blades of Fire, 505 Games