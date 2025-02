Gerüchte deuten daraufhin, dass sich Microsoft auf eine Digital-only-Generation vorbereitet

Es ist offensichtlich, dass Microsoft eine Weiterentwicklung von Xbox und dem hauseigenen Videospielzweig anstrebt – das bewies nicht zuletzt die umfängliche „This is an Xbox“-Kampagne.

Das Unternehmen scheint nicht mehr darauf aus zu sein, den Hardwaremarkt zu beherrschen, sondern konzentriert sich mit viel Energie darauf, die Aufmerksamkeit auf das digitale Ökosystem von Xbox zu lenken, das Systeme wie die Series-Konsolen in Kombination mit dem äußerst beliebten Game-Pass-Dienst verwendet. Aber das könnte nur der Anfang sein.

Gerüchten von IconEra zufolge reduziere Xbox seine Verkäufe der Series-X-Konsole in Brasilien und bereitet sich letztendlich darauf vor, die Auslieferung des Systems in der Region ganz einzustellen. Diese Gerüchte scheinen auch das Verhalten von Xbox in Saudi-Arabien und mehreren europäischen Ländern widerzuspiegeln.

Diverse SpielerInnen sind überrascht, wie schwierig es geworden ist, in ihren jeweiligen Ländern eine Xbox Series X zu finden. Obwohl viele Xbox-Fans ihre Series-S-Systeme und den Fokus auf digitales Gaming genießen, befürchten viele andere Fans, dass dies ein weiteres Zeichen dafür sein könnte, dass Xbox sich vollständig aus dem Konsolenrennen zurückzieht. Obwohl Phil Spencer und Vertreter von Xbox auf First-Party-Support im Gaming-Bereich bestanden haben, befürchten engagierte Xbox-SpielerInnen, dass die Marke ihre Meinung in Bezug auf Hardware ändert.

Viele dieser Informationen scheinen darauf hinzudeuten, dass Microsoft einen klaren Bruch mit dem physischen Gaming versucht, um in eine rein digitale Zukunft vorzudringen. Eine Vorstellung, in die sicherlich auch die „This is an Xbox“-Kampagne reinspielt. Eine öffentliche Stellungnahme zu den Gerüchten seitens Microsoft ist bis dato nicht erfolgt.

via GameRant, Bildmaterial: Microsoft