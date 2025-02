FINAL FANTASY x kawaii: Vorschau auf die neuen Interpretationen, die bald erscheinen

Kurz vor der Veröffentlichung des neuen Arrangement-Albums FINAL FANTASY x kawaii! ~ #SQkawaii hat Square Enix eine ausführliche Vorschau veröffentlicht. In einem Promo-Video können Fans bereits in einige Stücke des Albums reinhören.

Fünf vollständige Tracks zum Kauf und Streaming freigegeben. Dazu gehören „Castle Cornelia #SQkawaii Sounds“ aus Final Fantasy, „Battle at the Big Bridge #SQkawaii Sounds“ aus Final Fantasy V, „Moogles’ Theme #SQkawaii Sounds“ aus der gesamten Reihe, „Streets of Rabanastre #SQkawaii Sounds“ aus Final Fantasy XII sowie „Find the Flame #SQkawaii Sounds“ aus Final Fantasy XVI.

Das Album selbst umfasst insgesamt 20 neu arrangierte Titel aus der „Final Fantasy“-Reihe, die im „kawaii future bass“-Stil mit verspielten Synth-Melodien und lebhaften Beats neu interpretiert wurden. Vorbestellungen sind bereits im Square Enix Store sowie bei Importhändlern wie Play-Asia* und CDJapan* möglich.

Neben der Musik bietet Square Enix auch eine passende Merchandise-Linie unter dem Namen SQkawaii an, die in Japan erhältlich ist. Dazu gehören Shirts, Taschen und Schlüsselanhänger mit Illustrationen von Yasuhisa Izumisawa, der beliebte Heldinnen und Maskottchen der „Final Fantasy“-Reihe neu in Szene gesetzt hat.

Die Vorschau:

via GoNintendo, Bildmaterial: Square Enix