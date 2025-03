Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erscheint im Westen

Na, hattet ihr so eine Zahl auf dem Radar? Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles war ein großer Erfolg für SEGA und verkaufte weltweit über vier Millionen physische und digitale Exemplare. Klar, dass es da einen Nachfolger geben muss. Den kündigte SEGA schon im letzten Jahr an.

SEGA hat heute angekündigt, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 am 5. August 2025 auch in Nordamerika und Europa erscheinen wird. Der Titel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam und Nintendo Switch veröffentlicht. Als Teil der Ankündigung wurde ein neuer Trailer präsentiert, der den Vergnügungsviertel-Arc im Geschichtsmodus zeigt.

Editionen und Vorbestellerboni

Die Digital Standard Edition für 59,99 Euro enthält das Basisspiel sowie zwei Charakterfreischaltschlüssel für die Kimetsu-Schule-Versionen von Rengoku Kyōjurō und Uzui Tengen. Wer das Spiel digital vorbestellt, erhält zusätzlich Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji als spielbare Charaktere.

Die Digital Deluxe Edition für 69,99 Euro umfasst neben dem Basisspiel eine Reihe zusätzlicher Inhalte, darunter vier weitere Charakterfreischaltschlüssel für Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi und Himejima Gyōmei sowie ein Set an Systemstimmen im VS-Modus mit den Zunehmenden Dämonenmonden. Außerdem sind drei exklusive Kampfkleidungen für Kamado Tanjirō, Hashibira Inosuke und Uzui Tengen enthalten. Vorbesteller der Deluxe Edition können das Spiel bereits ab dem 31. Juli 2025 spielen und erhalten ebenfalls Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji als zusätzliche Charaktere.

Neben den digitalen Versionen gibt es auch eine physische Edition, die das Basisspiel umfasst und ebenfalls den Vorbestellerbonus mit Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji bietet. SpielerInnen, die über Speicherdaten des ersten The Hinokami Chronicles verfügen, erhalten sechs zusätzliche Kimetsu-Schule-Charaktere: Kamado Tanjirō, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Kochō Shinobu und Tomioka Giyū.

Wer zudem Speicherdaten von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! besitzt, kann sich über einen zusätzlichen spielbaren Charakter (Hinatsuru, Makio und Suma als Trio) sowie drei Kampfkleidungen im Essenszubereitungsstil freuen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, Sega, Aniplex, CyberConnect2