Die japanische Famitsu sieht in Monster Hunter Wilds das „fast perfekte“ Spiel

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series) – 9/10/10/10 [39/40]

Sniper Elite: Resistance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Sid Meier’s Civilization VII (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Wizardry: The Five Ordeals (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Die in Japan sehr populäre Monster-Hunter-Reihe schrammt mit „Wilds“ also knapp am berühmten Perfect Score der Famitsu, also der vollen Punktzahl, vorbei. Es wäre die zweite perfekte Wertung nach Monster Hunter Tri im Jahr 2009. Während die Famitsu-Bewertungen durchaus kontrovers sind, hat der „Perfect Score“ immer noch einen besonderen Stellenwert.

Zuletzt bekam Like a Dragon: Infinite Wealth diese Auszeichnung 2024. 2023 gab es mit Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6 gleich zwei „perfekte Spiele“, doch in vielen Jahren gibt es gar keine Titelträger, so wie 2021 und 2022.

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom