Der neue Trailer zu Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition soll keine Fragen offen lassen

Nintendo und Entwickler Monolith Soft haben einen neuen Übersichtstrailer zu Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition veröffentlicht. Das Video – wie immer in Überlänge – zeigt die überarbeiteten Features der Neuauflage und gibt Einblicke in das erweiterte Spielerlebnis.

Die lang erwartete Neuauflage des Wii-U-Spiels erscheint am 20. März auf Nintendo Switch. Das „Epische Set“ zum Spiel könnt ihr jetzt bei My Nintendo vorbestellen* und dort inzwischen auch per PayPal bezahlen. Nachdem das „Epische Set“ ausverkauft war, ist es derzeit wieder verfügbar.

Neu in der Definitive Edition sind exklusive Story-Inhalte, eine zusätzliche Region zum Erkunden sowie neue Charaktere. Darüber hinaus gibt es Online-Funktionen, in denen bis zu 31 SpielerInnen gemeinsam Aufgaben erfüllen oder sich mit bis zu vier Personen im Team mächtigen Gegnern stellen können. Auch das Rekrutieren der Avatare anderer SpielerInnen für das eigene Abenteuer ist möglich.

Die Geschichte spielt im Jahr 2054, nachdem die Erde in einem intergalaktischen Krieg zerstört wurde. Eine Gruppe menschlicher Überlebender entkommt der Katastrophe an Bord des Kolonieschiffs USS White Whale, das jedoch auf dem fremden Planeten Mira abstürzt. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines individuell anpassbaren Hauptcharakters und kämpfen ums Überleben in dieser gefährlichen neuen Welt.

Mira bietet eine riesige offene Welt mit fünf einzigartigen Kontinenten, die nahtlos erkundet werden können. In der Stadt New Los Angeles, einem der letzten Zufluchtsorte der Menschheit, organisieren sich die Überlebenden. Hier können Waffen und Ausrüstung gekauft, mit Bewohnern interagiert und neue Missionen angenommen werden. SpielerInnen schließen sich der Organisation BLADE an, um die Kolonie zu unterstützen und weitere Geheimnisse von Mira zu entschlüsseln.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Nintendo, Monolith Soft