Das neue „Yakuza“ holt die Doppelspitze in den aktuellen japanischen Verkaufscharts

Wir blicken zurück auf die letzten beiden Verkaufswochen in Japan. In der Woche vom 10. bis zum 16. Februar gab es nur wenig Aufregendes, wir machen es deshalb kurz. Donkey Kong Country Returns HD verteidigt mit nur 14.753 Einheiten die Spitze. Bester Neueinsteiger ist Urban Myth Dissolution Center mit der Switch-Version auf Rang 4 und 6,294 Einheiten. Die PS5-Version von Civilization VII steigt mit 3.029 Einheiten auf Platz 12 ein.

Die letzte Woche, die Woche vom 17. bis zum 23. Februar 2025, ist nur dank Goro Majima ein wenig aufregender. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii steigt mit der Doppel-Pole ein, wobei die PS5-Version mit 68.219 Einheiten den ersten Platz vor der PS4-Version mit 36.942 Einheiten erbeutet.

Game Data Library hat wie immer den Vergleich. Im Vergleich zu jüngeren Spin-offs der Serie kommt „Hawaii“ ganz gut weg und liegt mit Mittelfeld. Like a Dragon Gaiden verkaufte sich mit 123.453 Mal in der Launchwoche besser; das Remake Like a Dragon Ishin ging aber nur 67.336 Mal über die Ladentheken.

Ältere Spin-offs waren allerdings stärker: Dead Souls verkaufte sich 307.592 Mal und Kenzan über 177.000 Mal. Infinite Wealth, der letzte Hauptteil, ging 180.074 Mal über die Ladentheken. „Hawaii“ dürfte für Ryu Ga Gotoku und SEGA zumindest in Japan also ganz gut angelaufen sein. In Deutschland erbeutete Goro Majima ebenfalls Spitzenpositionen.

Die Top 10 der letzten Woche:

[PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA, 02/21/25) – 68.219 (68.219)

[PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA, 02/21/25) – 36.942 (36.942)

[NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 10.714 (206.163)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10.418 (6.259.102)

[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 9.988 (1.199.061)

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4.659 (1.551.593)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.424 (3.815.718)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 3.855 (8.077.233)

[NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 3.359 (125.648)

[NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 2.932 (5.526.005)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio