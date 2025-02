Setzt voll auf N64-Nostalgie: Das Low-Poly-Abenteuer Merchant 64 hat einen Termin

Das nostalgisch angehauchte Low-Poly-Abenteuer Merchant 64 hat nun einen festen Veröffentlichungstermin: Wie Entwickler SuitNtie bekannt gegeben hat, wird das Spiel am 31. März 2025 für PCs via Steam erscheinen.

Merchant 64 ist ein kleines, gemütliches Abenteuer, das sich an der Ästhetik klassischer „Nintendo 64“-Titel orientiert. SpielerInnen übernehmen die Rolle eines reisenden Händlers, der Waren günstig einkauft und sie in anderen Städten mit Gewinn verkauft.

Durch den Handel lassen sich verschiedene Upgrades erwerben, die das Reisen und den Fortschritt erleichtern. Der Titel verspricht eine kurze, aber abwechslungsreiche Spielerfahrung mit mehreren möglichen Enden.

SuitNtie, der als Animator unter anderem an Sonic the Hedgehog 3 mitgewirkt hat, ist für seine Liebe zu Retro-Designs bekannt. Neben Merchant 64 hat er bereits eigene Projekte wie das „Game Boy“-RPG FarAfter und das 3D-Beat-’em-up Tower of Might entwickelt.

Eine Steam-Seite zu Merchant 64 ist bereits verfügbar, sodass ihr das Spiel eurer Wunschliste hinzufügen könnt. Ein neuer Trailer gibt zudem einen weiteren Einblick in die nostalgische Optik und das entspannte Gameplay.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Merchant 64, SuitNtie