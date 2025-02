Fable wird auf 2026 verschoben und der Grund dafür soll angeblich bei PlayStation liegen

Schlechte Nachrichten für Fans von Fable: Das Reboot der beliebten Action-RPG-Serie wurde von seiner ursprünglich für 2025 geplanten Veröffentlichung schon frühzeitig im Jahr auf 2026 verschoben. Das ist offiziell. Nicht offiziell: Der Grund dafür könnte auch bei PlayStation liegen.

Craig Duncan, Head of Xbox Game Studios, erklärte im aktuellen Official Xbox Podcast, dass das Team mehr Zeit benötigt, um das berühmte bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten. „Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass wir wirklich begeistert sind von den Fortschritten und dem aktuellen Stand von Playground“, so Duncan.

Zur Verschiebung sagt er: „Ich weiß, dass das vielleicht nicht die Nachricht ist, die die Leute hören wollen, aber ich möchte den Leuten versichern, dass sich das Warten definitiv lohnt.“ Ducan hebt das „uneingeschränkte Vertrauen“ hervor, das man in das Playground-Team habe und erinnert an die Geschichte des Studios und ihr Wirken rund um Forza Horizon.

Gerüchte um eine PS5-Version

Neben der Verschiebung gibt es jedoch auch neue Gerüchte rund um eine PS5-Version von Fable. Der bekannte Leaker Nate The Drake deutete in einem ResetEra-Thread an, dass das Spiel möglicherweise zeitgleich für PlayStation 5 erscheinen könnte. Einige Fans vermuten sogar, dass die Verschiebung auf 2026 mit der PS5-Version zusammenhängen könnte.

Dies würde sich natürlich in den aktuellen Kurs von Xbox einfügen, der vermehrt auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzt. Indy-Fans, die auf PlayStation zu Hause sind, müssen mutmaßlich nur noch ein paar Wochen warten, bis Indiana Jones und der Große Kreis für PlayStation 5 erscheint. Mit Forza Horizon 5 nimmt jetzt auch der erste der „Großen Drei“ (neben Gears und Halo) Anlauf auf PlayStation.

Es gibt keine „rote Linie“ für die Veröffentlichung von Xbox-Spielen für andere Plattformen, das hat Phil Spencer schon vor Monaten versprochen. Oder gedroht. Je nach Perspektive. Dass Fable tatsächlich auf PlayStation 5 erscheint, bleibt jedoch vorerst ein Gerücht.

Einige neue Einblicke:

via Gematsu, GameRant, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games